José Alberto tiene a todos disponibles

José Alberto vuelve a tener todas las cartas sobre la mesa. Con el retorno de los internacionales y la vuelta de Salinas tras su lesión, ... el míster tiene donde elegir para conformar la alineación de cara a la visita del domingo (18.30 horas) a El Plantío, para enfrentarse al Burgos. Después de dos encuentros -ante Las Palmas y Granada- con importantes bajas, el míster puede recuperar el once que le dio la racha de tres triunfos consecutivos hace no tanto. En concreto, contra Deportivo (2-1), Mirandés (1-3) y Real Sociedad B (1-0). Las sanciones de Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla perturbaron la continuidad en tierras canarias y después fue el virus FIFA el que aquejó la pizarra del preparador racinguista.

Regresa Plamen Andreev, aunque su presencia es menos relevante, al tener a Ezkieta siempre por delante en el equipo titular. Pero la opción de Salinas en la zaga sí que abre nuevas opciones. De hecho, el canterano puede ser el que rompa ese once de carrerilla, ya que su lesión le impidió estar en esos tres encuentros, en favor de Mario García, en el lateral izquierdo. En cuanto esté al cien por cien, tiene pinta de que será el dueño de esa parcela y si ya ha vuelto a trabajar con el grupo, será por algo. Luego habrá que ver qué decisión toma José Alberto sobre el centro de la zaga, donde Javi Castro fue titular contra el Granada después de que Facu González sufriese un fuerte golpe en Las Palmas.

En el lateral derecho, Álvaro Mantilla rindió a buen nivel en el último compromiso, tal y como reconoció el propio entrenador en rueda de prensa, así que no parecería coherente sacarle del equipo titular. El camargués fue el más regular del equipo el pasado sábado.

Racing Posible once





Mientras tanto, el poder contar con Peio Canales y Gustavo Puerta en el centro del campo es el principal cambio con respecto al encuentro anterior. El colombiano vuelve para tomar el mando del centro del campo verdiblanco y falta por ver sus dos acompañantes. Porque Maguette Gueye se está mostrando demasiado irregular; Íñigo Sainz-Maza se encuentra al alza y el citado Peio Canales viene de jugar noventa minutos el martes con la selección sub 21. José Alberto tiene que gestionar también las cargas del futbolista de Barrika.

El caso es que, tras un ejemplo como el del partido ante el Granada, en el que el equipo se cayó tras perder poder en el centro del campo, el técnico asturiano tiene la posibilidad de recuperar esa especie de 'trivote' que le dio tan buen resultado. Porque en Las Palmas, donde el Racing perdió, el míster también decidió prescindir de esta propuesta por otra sin testar con fuego real.

Ya sea con Peio Canales como mediapunta o recuperando el trivote, eso mandará a Íñigo Vicente de nuevo a la banda izquierda. Tanto el de Derio como Andrés Martín, en el otro flanco, son piezas fijas en el once. Innegociables. El gran perjudicado en esta parcela será Marco Sangalli, que se queda sin hueco en el ataque verdiblanco.

Yregresa Jeremy tras su breve estreno con la selección absoluta de Ecuador. Aquí es donde José Alberto tiene un importante dilema. Porque el camargués parece el más en forma de los delanteros, pero Asier Villalibre, que lleva dos tantos en los dos últimos encuentros, se aferra a la titularidad. De hecho, el vasco ha superado al canterano y encabeza la lista de artilleros de Segunda División con ocho dianas –Jeremy acumula siete–.

Esta pugna, siempre con Juan Carlos Arana en la recámara. El canario, otrora delantero titular de este equipo, ha visto cómo durante su lesión le han adelantado dos competidores. Uno, Villalibre, que podía entrar en las quinielas; y otro, Jeremy, que estaba más fuera que dentro y ha sorprendido a todo el mundo con su espectacular nivel.

De momento, y con las ausencias por control de cargas de Maguette Gueye e Íñigo Sainz-Maza en la sesión de ayer, el míster tampoco ha dado muchas pistas sobre lo que puede hacer en El Plantío. Quedan sesiones de trabajo aún durante la semana para ir puliendo la apuesta sobre un posible once frente al Burgos.

Lo que es cierto, y eso también lo reconoce públicamente José Alberto, es que esta temporada tiene más fondo de armario que en campañas anteriores. Y eso, sube el nivel medio de la plantilla y también la dificultad a la hora de elegir. Lo que, dicen los entrenadores, siempre es un bendito problema.