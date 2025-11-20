El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín dispara a portería en la sesión de ayer. RRC
Fútbol

José Alberto tiene a todos disponibles

El entrenador del Racing puede recuperar el domingo en Burgos,si así lo estima, el once que encadenó tres victorias consecutivas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:09

José Alberto vuelve a tener todas las cartas sobre la mesa. Con el retorno de los internacionales y la vuelta de Salinas tras su lesión, ... el míster tiene donde elegir para conformar la alineación de cara a la visita del domingo (18.30 horas) a El Plantío, para enfrentarse al Burgos. Después de dos encuentros -ante Las Palmas y Granada- con importantes bajas, el míster puede recuperar el once que le dio la racha de tres triunfos consecutivos hace no tanto. En concreto, contra Deportivo (2-1), Mirandés (1-3) y Real Sociedad B (1-0). Las sanciones de Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla perturbaron la continuidad en tierras canarias y después fue el virus FIFA el que aquejó la pizarra del preparador racinguista.

José Alberto tiene a todos disponibles

