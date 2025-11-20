«No ir al palco es una cuestión simbólica para solidarizarnos con nuestros aficionados»

En su comparecencia junto a la alcaldesa de Santander, Manolo Higuera fue cuestionado también por asuntos propios del club. Como por ejemplo, la decisión de ... no acudir al palco de El Plantío, el domingo, a causa de los altos precios de las entradas para la afición verdiblanca. «La decisión de no ir al palco es, como entenderéis, una cuestión simbólica y para solidarizarnos con nuestros aficionados», dijo el mandatario verdiblanco.

Porque, en su opinión, «el fútbol, en gran parte, es de los aficionados. Y así lo llevamos como política estratégica en el Racing, de facilitar que los aficionados de los equipos contrarios tengan una posibilidad clara y fácil de acceder a los Campos de Sport. Nosotros ofrecemos siempre una zona concreta, que son hasta 1.200 entradas y a 21 euros».

El Burgos ha enviado 1.005 entradas a El Sardinero, con precios que van desde los 30 hasta los 40 euros. Las de 30 y 35 fueron sorteadas y las de 40, puestas a la venta en las taquillas. De momento, esas son las únicas que no se han agotado.

Eso sí, afirmó que eso no enturbia las relaciones entre entidades: «No quiero buscar polémica con él con la directiva del Burgos; con el consejero delegado tengo una relación personal y me llevo fenomenal, pero no se me ocurre ninguna otra fórmula de solidarizarme con mi gente que comprando la misma entrada que mi gente y yendo al campo con mi gente».

Además, justificó el hecho de dispensar las entradas para el encuentro en las taquillas de los Campos de Sport. «Estamos vendiéndole las entradas al tercero. Lo que hacemos es dar un servicio a nuestro abonado, porque el que quiere comprar una entrada le resulta mucho más sencillo comprarla sin tener que ir a Burgos. Si nosotros decimos que no vendemos las entradas en Santander, estaríamos, hablando mal y pronto, jodiendo a los propios aficionados de Santander que se tienen que ir a Burgos. Nosotros lo que hacemos es ponerlas a disposición; el que quiera que las coja y el que no quiera, que no las coja».

Asimismo, sobre lo puramente deportivo, Higuera reconoció que el equipo encaja muchos goles, y aún así, «vamos en la primera posición». «Evidentemente, tenemos un problema, que durante una serie de partidos hemos solucionado. En los últimos dos encuentros hemos recibido cinco goles otra vez. El cuerpo técnico está trabajando en eso» y valoró que el Racing va a tener «muchas posibilidades de luchar por el ascenso directo».

El presidente quiso poner en valor el rendimiento del equipo. «A mí me parece que estamos