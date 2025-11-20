El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manolo Higuera

«No ir al palco es una cuestión simbólica para solidarizarnos con nuestros aficionados»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:42

En su comparecencia junto a la alcaldesa de Santander, Manolo Higuera fue cuestionado también por asuntos propios del club. Como por ejemplo, la decisión de ... no acudir al palco de El Plantío, el domingo, a causa de los altos precios de las entradas para la afición verdiblanca. «La decisión de no ir al palco es, como entenderéis, una cuestión simbólica y para solidarizarnos con nuestros aficionados», dijo el mandatario verdiblanco.

