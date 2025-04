José Alberto: «Estamos mejor de lo que la gente cree»

Sergio Herrero Santander Miércoles, 16 de abril 2025, 16:24 | Actualizado 16:29h. Comenta Compartir

«Estamos mejor de lo que la gente cree», dijo, optimista, José Alberto antes de la visita el sábado -16.15 horas- al Huesca. «Estoy ... en la mejor temporada que he hecho en Segunda División. Nunca había llegado a esta jornada con esta puntuación. Entiendo la preocupación del entorno, los pensamientos negativos que nos puedan llegar a nosotros, pero estamos bien», insistió el técnico verdiblanco en medio de un ambiente raro. De preocupación cuando el equipo está tercero en la tabla. Serán las sensaciones. «Nos habría gustado estar más arriba; mantener una diferencia con el play off, pero no tenemos la presión que tienen otros equipos en este momento», agregó.

Noticia relacionada «El Racing es el mejor influencer» El técnico reconoció que su equipo, «después del partido contra el Castellón, estaba afectado por no haber conseguido otra victoria, pero mentalizado en el siguiente partido, en la preparación, en llegar lo mejor posible al sábado». Sobre el Huesca, el asturiano afirmó que se trata de «un equipo reconocible, que transita muy bien, que tiene un balón parado muy bueno. Es intenso, aguerrido, compacto y como local siempre es fuerte. Va a ser difícil, pero en este momento nos tienen que dar igual los rivales que tengamos enfrente». Y de vuelta al empate contra el Castellón, José Alberto reveló que el Racing hizo «el mejor partido en datos físicos desde que estamos aquí. Hicimos un esfuerzo enorme para contrarrestar el estilo del rival». Sin embargo, su receta para lo que viene es «ser nosotros. Tenemos que llevar el partido a nuestras intenciones, a nuestro juego y a minimizar las fortalezas que tiene el rival, que en el caso del Huesca son el correr y el llegar al área con mucha gente, porque tienen esa capacidad, y el balón parado ofensivo». Además, destacó que el cuadro aragonés, «en el tiempo añadido ha conseguido diez puntos. Eso es una barbaridad». No estará en El Alcoraz Maguette Gueye, por sanción. «Una baja importante». «No estoy preocupado, porque tengo otros tres mediocentros para dar rendimiento. Estoy convencido de que la elección que tomemos va a salir bien», agregó. Andres Martín trabajó ayer al margen. Lo del máximo goleador racinguista «es control de cargas. Estamos intentando que llegue bien al partido, en las mejores condiciones, y hemos decidido que esta semana esté tranquilo». Con respecto a la similitud entre Huesca y Mirandés, contra el que el Racing cayó hace unas semanas, «son dos equipos que comparten estructura, pero no juegan de la misma manera. Tenemos que mirar a que nuestro nivel de competitividad sea máximo y nuestro nivel de juego lo mejor posible. Y que esas dos partes vayan siempre unidas». Por último, aunque Álvaro Mantilla está jugando y entrenando últimamente como central, el técnico afirmó que el camargués «puede jugar en los dos puestos. Se va a adaptar perfectamente y no necesita entrenar como lateral para jugar en esa posición. Domina la posición y encantados de tener a jugadores polivalentes que puedan jugar donde decidamos».

