El Racing es el mejor influencer

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, estuvo en la mañana de este miércoles en los Campos de Sport para presentar una campaña de patrocinio conjunta con el Racing. Una iniciativa en la que el club pone su imagen para promocionar productos gastronómicos de la Comunidad Autónoma bajo el lema 'Sabe a Norte, sabe a ganar' y con los cántabros Álvaro Mantilla y Mario García como embajadores.

Se trata de una campaña, que se extenderá hasta el 30 de abril, destinada, sobre todo, a medios de comunicación y soportes en los Campos de Sport y redes sociales, que para el club supone más un refuerzo de su relación con el Ejecutivo que rédito económico, ya que las arcas verdiblancas apenas percibirán unos 5.000 euros. Al Gobierno le supone unos 40.000 euros la campaña.

«Estoy abrumada. No hay más que ver todo lo que se genera en torno al Racing«, abrió su intervención Sáenz de Buruaga, en una sala de prensa de los Campos de Sport llena, entre medios, miembros del club, consejeros y los equipos de estos. »Querido Manolo, es un placer venir a esta casa«, afirmó la mandataria, exhibiendo la buena sintonía que, ahora sí, el Gobierno mantiene con el club. »No nos terminan de acompañar los resultados, pero no tengo la menor duda de que vamos a pelear hasta el final por hacer el sueño del racinguismo, porque una ilusión nos persigue. Habéis conseguido que volvamos a sentir al Racing con pasión y eso ya es ganar«, introdujo, antes de comentar el motivo de la visita: »Vengo a exhibir la confianza de Cantabria en el Racing, como embajador y altavoz de los atractivos de las excelencias de Cantabria. Hoy damos un paso más en la línea de colaboración. Una campaña que pone el acento en lo nuestro«.

Acerca del Racing, la presidenta afirmó que es «un club que nos tiene a todos enganchados» y destacó la «aportación de 1.170.000 euros» que ha hecho el Ejecutivo desde el arranque de la legislatura al club, en forma de patrocinio, formación, fomento del deporte y varias acciones a través de la Fundación«. »Ganar empieza por defender lo nuestro, como lo sabe hacer el Racing. El Gobierno está muy orgulloso de su equipo y toda la sociedad de Cantabria está muy orgullosa de lo que estáis haciendo«, agregó María José Sáenz de Buruaga. »No hay mejor influencer que el Racing«, concluyó.

Por su parte, Manolo Higuera quiso «dar las gracias, de corazón, al Gobierno y especialmente a ti, María José por el cariño que estáis mostrando. Nos sentimos el equipo de Cantabria. Cuando nos ponemos la camiseta y representamos al Racing, estamos repesentando a Cantabria». Y, en un momento complejo para el equipo, con la lucha del ascenso en su plenitud, el presidente verdiblanco quiso extender el mensaje que se ha ido emitiendo desde el club: «Estamos los racinguistas, los cántabros, obligados a disfrutar y celebrar cada uno de los días que nos quedan. En el fútbol nunca se sabe cómo va a acabar, pero creo que lo que el Racing ha conseguido este año, a todos los niveles, merece que todos y cada uno disfrutemos los días que quedan hasta disfrutar la temporada. Hemos conseguido sentirnos orgullosos de nuestro Racing. Lo único que puedo decirle a la gente es que disfrute, que lo que se está consiguiendo es muy dificil y puede terminar en un sueño. Eso sólo lo vamos a hacer todos juntos. Jugamos todos».

Cuestionada por una posible aportación del Gobierno en la mejora, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santander y el Racing, de los Campos de Sport o incluso en una posible ampliación del estadio, Sáenz de Buruaga afirmó que el Ejecutivo «trabaja, habla, comparte con el Racing sus necesidades y sus proyectos y estamos para echar una mano en lo que se necesite. No me voy a desentender ni de las necesidades del estadio, porque es la casa de todos y patrimonio de todos los cántabros, y en la medida en que pueda ser nuestra aportación, ahí estaremos». Aunque quiso destacar que desde Peña Herbosa se está «aportando en la manera en la que estamos siendo más útiles para el club y para la sociedad cántabra». Y puso el foco en la instalación de gradas cubiertas entre los campos 3 y 4 de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. Una intervención proyectada por el anterior Gobierno y que lleva muchos meses sin comenzar a causa de problemas en el proceso de adjudicación. «Después de no pocos quebraderos de cabeza, por fin ese proceso se desbloquea y estamos valorando la última propuesta de la mesa de contratación. El proyecto se va a empezar de inmediato -la previsión es que para el mes de mayo-. Con una inversión de algo más de medio millón de euros».

Por último, Manolo Higuera volvió a incidir, en materia deportiva, en la paciencia y el apoyo al equipo. Y, sobre todo, en quitarle presión a los futbolistas: «El ascenso a Primera División, tener opciones hasta el final, es un sueño, no una obligación. No podemos permitirnos olvidar dónde estábamos hace dos temporadas. No podemos perder la idea de que lo que hemos conseguido es un éxito increible. No sólo a nivel deportivo, también a nivel social. Es algo inenarrable. Casi una revolución social. Aumentar la masa social casi en un cien por cien, la ebullición que hay en la calle... Deberiamos disfrustarlo cada día». «A falta de siete jornadas, tenemos 60 puntos, a unos cinco o seis de garantizar la entrada en el play off; a unos trece de asegurarnos el ascenso directo. Cada partido cambia la percepción de la gente. La responsabilidad que tenemos con la gente no la olvidamos ni un minuto cada día. La responsabilidad de no fallar a la gente la tenemos grabada a fuego. Espero que la gente, y estoy convencido de que es así, se siga sintiendo orgullosa de su equipo. Si lo llevamos a las siete jornadas que quedan, estoy seguro de que todos juntos, si los jugadores sienten el respaldo de la gente, lo vamos a conseguir. Pero conseguiremos un sueño, no una obligación. Lo contrario nos va a llevar a un exceso de presión que nos va a restar, nunca a sumar», concluyó.