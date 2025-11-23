José Alberto: «Ha sido nuestro mejor partido de la temporada»

«Ha sido nuestro mejor partido de la temporada». Punto y ... Casi final. «Muy completo, muy serio muy trabajado, muy solidario y creo que hemos ... interpretado muy bien lo que había que hacer». Así empezó José Alberto su exposición en El Plantío tras ganar al Burgos con contundencia y superioridad. El míster del Racing se mostró satisfecho con el resultado y con el trabajo de su equipo.Reconoció que hubo «algún momento de apuro porque el Burgos es un equipo que te somete y que te mete envíos laterales y hay que pasar esos momentos», pero en líneas generales «hemos estado en nuestro sitio».

José Alberto pidió «tranquilidad», una vez más, tras el resultado y señaló que no importa «lo que hayan hecho los demás», por los triunfos de Deportivo y Las Palmas, «porque lo único que nos importa es lo que nosotros hacemos». Para el técnico este domingo en El Plantío, repitió, se hizo un buen partido en el que «el equipo ha demostrado crecer y ha demostrado estar dolido por el resultado de la semana anterior». El entrenador añadió que «todos los jugadores están súper enchufados y los que han salido también han aportado mucho». En ese momento de halagos lamentó que le dolió «dejar a gente sin participar porque creo que el equipo está trabajando bien».

Por segunda vez insistió en que «hay que tener «tranquilidad porque estamos en la jornada quince y queda todavía un mundo». A José Alberto le parece que «hay demasiado nerviosismo en el entorno y quedan muchos puntos y puede pasar cualquier cosa».

El míster quiso poner en valor que «llevamos la temporada pasada y está siendo un equipo fuera de casa muy fuerte y difícil de ganar, independientemente de que nos hagan goles». Asumió que el Racing debe crecer «desde la fortaleza defensiva» y subrayó que «hoy hemos sido el Racing que somos, pero muy comprometidos en labores de defensivas». Esto último, como recalcó el técnico, «tiene un resultado de dejar la portería a cero».

No le gustó que le preguntarán por el árbitro, menos que otras veces, y respondió que no entendía que «queráis hablar del arbitro con el parido que hemos visto» y salió al paso señalando que su misión no es «valorar la actuación arbitral. Para eso hay un Comité y lo valorarán los que tienen que valorarlo».

José Alberto dio explicaciones sobre los cambios al señalar que «lo importante son los jugadores y lo que demanda el partido». Admitió que el equipo salió reforzado con «el trivote, con Aldasoro, Maguette y Puerta, por dentro, además de los dos de fuera» y recalcó que «no era necesario cambiar la estructura porque nos hubiera hecho defender mas atrás y ahí el Burgos nos hubiera hecho daño». Acabó lamentando que «solo pueden jugar cinco en las ventanas» y se marchó, de nuevo, expresando su satisfacción con lo que vio.