José Alberto: «Ha sido nuestro mejor partido de la temporada»

El entrenador del Racing cree que «el equipo supo interpretar muy bien lo que había que hacer» en El Plantío y se fue «muy contento con lo que pasó»

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:42

«Ha sido nuestro mejor partido de la temporada». Punto y ... Casi final. «Muy completo, muy serio muy trabajado, muy solidario y creo que hemos ... interpretado muy bien lo que había que hacer». Así empezó José Alberto su exposición en El Plantío tras ganar al Burgos con contundencia y superioridad. El míster del Racing se mostró satisfecho con el resultado y con el trabajo de su equipo.Reconoció que hubo «algún momento de apuro porque el Burgos es un equipo que te somete y que te mete envíos laterales y hay que pasar esos momentos», pero en líneas generales «hemos estado en nuestro sitio».

