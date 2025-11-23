Que el rocanrol en el Racing se quede en una remasterización verdiblanca del mítico tema de Loquillo. Quitemos el 'feo' y pongamos a Gustavo Puerta. ' ... Serio, fuerte y formal'. Así, mejor. Y con el colombiano de director y la orquesta sinfónica de El Sardinero a su espalda, el equipo de José Alberto mostró una versión mucho más coral. La verdadera cara de un aspirante al ascenso. Sin errores, sin desconexiones, sin despistes, sin sonrojos... Portería a cero y la pegada de siempre. Argumentos más que de sobra para asaltar El Plantío y doblegar al competitivo Burgos. Muy gallo.

Como buen partido en El Plantío, José Alberto esperaba un duelo rocoso, pétreo, físico. Por eso y por la sangría de goles, a Mario García le tocó ser pagano y el retorno de Salinas en el lateral izquierdo no se hizo esperar. Como el de Gustavo Puerta, en busca de control y oficio, en el doble pivote. O el de Peio Canales, con noventa minutos en las piernas del pasado martes con la sub 21. Al vasco le sobra motor. Y repitieron en el once Javi Castro y Villalibre. Con Jeremy a la espera en el banco.

Burgos Cantero, Lizancos, Sergio González (Aitor Córdoba, min. 62), Sierra, Miguel, Íñigo Córdoba (Appin, min. 62), Iván Morante (Mejía, min. 85), Atienza, David González (Mollejo, min. 74), Fer Niño y Curro Sánchez (Mario González, min. 62). 0 - 2 Racing Ezkieta, Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas, Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Andrés Martín (Suleiman Camara, min. 76), Peio Canales, Íñigo Vicente (Marco Sangalli, min. 61) y Villalibre (Jeremy, min. 61). Equipo arbitral Árbitro principal: Luis Bestard (C. Balear). || VAR: Luis Mario Milla (C. Andaluz). || Asistentes: Víctor Jiménez y Vicente Javier Almarche, ambos del Comité Balear. || Cuarto árbitro: Alfredo Ramo (C. Aragonés). || AVAR: Iván Caparrós (C. Valenciano).

Goles 0-1, min. 30: Maguette Gueye. 2-0, min. 56:Villalibre

Tarjetas amarillas A los locales David González, Iván Morante, Miguel y Lizancos y a los visitantes Mantilla, Peio Canales y Pablo Ramón.

Tarjeta roja Expulsó al entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.

Asistencia: 11.087 espectadores. Más de mil de ellos, verdiblancos.

En Burgos siempre se tienen unas ganas especiales –de las deportivas– al equipo cántabro. Ycon ganas de merendar salió el de Luis Miguel Ramis a por los verdiblancos. Demasiado fácil; los castellanos hicieron trabajar a Ezkieta. El navarro tuvo que repeler un duro disparo de Lizancos que sirvió como aviso.

Con Gustavo Puerta sobre el terreno de juego, el reloj lo lleva el colombiano. Lo para, lo enciende, lo atrasa, lo adelanta, le cambia la pila... El ritmo del fútbol es otro. Menos vértigo, más timón. Se lo toma con más paciencia, como Villalibre cuando, dentro del área, en vez de disparar intentó servir a Andrés Martín. Despejó el Burgos. Exceso de relacionismo.

Las fuerzas se equipararon y el partido comenzó a disputarse en sesenta metros. Mediocampismo. No había mucha intención de correr riesgos. El Racing, porque los fallos reiterados minan la confianza atrás. El Burgos, porque no es su estilo y porque sabía el armamento que tenía enfrente. Recuperación verdiblanca y un fantástico pase de Peio Canales deja a Andrés Martín solo de camino a la portería. Perfilado hacia la pierna derecha. La menos buena. Remató mal y no acertó a embocar.

De un inocente disparo sin fe de Maguette Gueye desde Villarcayo que se marchó hasta la catedral de Burgos, el partido estuvo a punto de cambiar por completo. Del saque de puerta, Fer Niño sacó una falta en campo contrario de un Pablo Ramón que era el último. Los locales se empeñaron en pedir la roja, pero el delantero estaba demasiado lejos como para considerar aquello una ocasión manifiesta. De momento, no llegaba ni a ocasión. Como tampoco debía serlo el lanzamiento de falta desde cuarenta metros de Curro Sánchez. El balón colgado, como en Las Palmas, bota huérfano en el área, Ezkieta se confía y se estrella en el poste.

Gustavo Puerta ha aportado muchas cosas nuevas. Algunas, inesperadas. Saque de banda paralelo al área burgalesa. El 19 abandona la sala de máquinas y agarra la pelota con las manos. Bajo su aspecto menudo, activa la catapulta. Estaba ensayado. Salinas que peina y Maguette, de cabeza, la ajusta junto al poste.

El dato 9 gole lleva Asier Villalibre, que le mantienen como máximo anotador de la Liga.

El Burgos quedó tocadete. Terreno abonado para los buenos. Entre Andrés Martín y Villalibre montaron una contra verdiblanca. El andaluz sirvió al vasco y el tiro del Pichichi, con poco ángulo, lo tapó bien Cantero para evitar el segundo tanto montañés.

En el último cuarto de hora, el Racing hizo lo que tenía que hacer. Lo que debía haber hecho tantos y tantos días en el pasado. Que no suceda nada. El Burgos, a raya. Y el tiempo, corriendo. Hasta el descanso. Victoria momentánea a los puntos. Ya en el vestuario, José Alberto y los suyos debían poner en práctica lo aprendido la semana anterior frente al Granada. Lavar y guardar la ropa. O, por lo menos, no mancharla antes de volvérsela a poner. Básico.

El intermedio se dilató más de la cuenta por un incidente en la grada. El frío de la espera no afectó a los verdiblancos, que percutieron nada más comenzar la segunda mitad. Una volea mordida de Andrés Martín tras un rechace lo interceptó en su camino a la portería Grego Sierra con una palomita para detenerla con el pecho.

A lo suyo

Los cántabros iban a buscar el castigo a los riesgos obligados de los burgaleses. Los racinguistas montaron la contra, culminada con un disparo mal dirigido de Peio Canales que ni siquiera encontró portería. Pero los castellanos no iban a montar las expediciones hacia el área de Ezkieta para ir de paseo. De nuevo Grego Sierra, esta vez a la salida de un córner a favor, iba a cabecear duro y cerquita del poste. Ojo, cuidado.

De repente, de un pelotazo hacia delante de Salinas, el Búfalo vio oportunidad de embestir. Villalibre se emparejó con Grego Sierra, salió ganador de la contienda y, con la zurda, batió a Cantero. En Las Rozas vieron un forcejeo quizá punible mientras el delantero ya estaba celebrando su noveno tanto. El colegiado recibió la llamada y se fue a ver la televisión. Tras el suspense, el árbitro no hizo caso al VAR y señaló el punto central. 2-0.

José Alberto hizo sus dos primeros cambios. Jeremy y Marco Sangalli reemplazaron a Villalibre y Marco Sangalli. Ramis hizo tres sustituciones también. Y ahora el campo sí que debía volcarse hacia la portería verdiblanca. Lo lógico. Lo importante era ver cómo gestionaban los verdiblancos el nuevo decorado.

Pero no mucho. Los cántabros, con la holgura que da el dos a cero, se soltaron a jugar. Una fantástica jugada requeteelaborada desde el centro del campo dejó a Peio Canales en diagonal hacia la portería, pero el vasco la pegó muy floja. Fácil para Cantero. Repitió fórmula el cuadro cántabro y esta vez fue Andrés Martín el que pisó área. Lo gestionó mal. En vez de chutar con la buena, recortó hacia la otra y su tiro lo tocó un defensa para desviar a córner.

La renta le permitió a José Alberto seguir dando reposo a futbolistas importantes. Suleiman Camara sustituyó a un Andrés Martín que sigue sin estar bien. Ezkieta se afanó en robar algún minuto y a Mantilla se le subieron los gemelos. Al de Camargo le sustituyó Facu González y Javi Castro se echó a la banda. Aldasoro, además, reemplazó a Peio Canales. Cemento en la medular. Pero el Racing, a lo suyo. Otra contra, con Suleiman Camara desatado, finalizó con un disparo al poste de Jeremy. Se quedó sin marcar el canterano en su particular batalla con Villalibre. Y Arana, en el banquillo, viendo la losa que tiene delante...

El colegiado no tenía frío. Estaba a gusto en la tarde-noche burgalesa. Diez minutos de añadido. Y el Racing cumplió con su deber. Los desesperados acercamientos locales se quedaron en centros vacíos al área y alguna que otra duda de Ezkieta por arriba. Nada que temer.

En una jornada en la que los rivales directos han apretado, era necesario este golpe sobre la mesa. Colíder con Deportivo y Las Palmas y con el Almería acechando detrás, el Racing no sólo no perdió comba sino que dejó una copia de un triunfo solvente para que el resto tome nota. Y para que él mismo lo reescu