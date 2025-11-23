El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Maguette celebra el primer tanto del Racing LOF
Fútbol

Serio, fuerte y formal

Así sí. Sin rocanrol, el Racing ofrece una versión mucho más coral con Gustavo Puerta como director de orquesta, asalta El Plantío y muestra la verdadera cara de un aspirante al ascenso a Primera División

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:09

Que el rocanrol en el Racing se quede en una remasterización verdiblanca del mítico tema de Loquillo. Quitemos el 'feo' y pongamos a Gustavo Puerta. ' ... Serio, fuerte y formal'. Así, mejor. Y con el colombiano de director y la orquesta sinfónica de El Sardinero a su espalda, el equipo de José Alberto mostró una versión mucho más coral. La verdadera cara de un aspirante al ascenso. Sin errores, sin desconexiones, sin despistes, sin sonrojos... Portería a cero y la pegada de siempre. Argumentos más que de sobra para asaltar El Plantío y doblegar al competitivo Burgos. Muy gallo.

