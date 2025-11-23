Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros «Ha pasado varias semanas criticando las acciones arbitrales contra su equipo y ahora que las ha recibido favor calla», dice el entrenador del Burgos

Leila Bensghaiyar Santander Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:52

El entrenador del Burgos, Ramis, valoró la jugada del segundo gol del Racing, en la que asegura que Grego Sierra «sufre un agarrón claro» de Villalibre que lo desestabiliza y lo tira. También respondió a José Alberto, que, preguntado por la actuación arbitral, aseguró que él no habla de los árbitros. Ramis afeó su conducta. «Ha pasado varias semanas criticando las acciones arbitrales contra su equipo y ahora que las ha recibido favor calla».

Luis Miguel Ramis fue muy claro en sus explicaciones tras un partido marcado por una actuación arbitral en la que el Burgos fue según el técnico «preocupantemente perjudicado». Ramis repasó las jugadas polémicas en las que la balanza siempre se decantó hacia el lado racinguista y repitió en varias ocasiones la palabra «preocupación» y «preocupante» con respecto a la actuación del árbitro en el encuentro.

También apuntó que su expulsión viene «por decirle la verdad al cuarto árbitro». Cuando el principal le enseña la amarilla a Florian, «le dice que es la segunda y que lo tiene que expulsar», delante del entrenador. Ramis se ha sentido ofendido, «por haber dicho la verdad, ante una situación que él tenía que tener controlada y que no la ha tenido» y a su juicio, ese ese el motivo por el que ha sido expulsado.