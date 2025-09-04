«La lesión ya está olvidada», dice Pablo Ramón

Con el cierre del mercado de fichajes, ahora toca el arreón de presentaciones de los últimos incorporados en el Racing. Y este jueves abrió la ... ronda Pablo Ramón, que ya estuvo en la convocatoria del pasado sábado contra el Ceuta. Pero aún le falta debutar y no es cosa menor, porque lleva sin competir desde abril de 2024 a causa de una rotura de ligamento. Algo que, según dice el central, no será un problema: «Para mí la lesión ya está olvidada. Es verdad que llevo mucho tiempo sin competir. Los primeros meses de entrenamiento sí que me resentía y notaba alguna molestia y ya estoy preparado para competir».

El director deportivo verdiblanco, Chema Aragón, hizo una presentación inicial del futbolista. «Por suerte para Pablo, el Espanyol apostó por él pese a estar lesionado. Quiero agradecer al Espanyol y a Fran Garagarza -director deportivo perico- todo lo que ha hecho para que fuera posible la llegada aquí«, dijo el vallisoletano sobre un futbolista que era una ambición suya desde hace tiempo. De hecho, le llamó »poderosamente la atención« en un amistoso en Valdebebas, cuando el futbolista balear militaba en el Castilla. »A partir de ahí, el seguimiento ha sido intenso. En varias temporadas he intentado su fichaje. Bromeaba con su agente que cuando salgo yo de Miranda llega él allí«, agregó, antes de destacar »un magnífico talento a nivel técnico, que nos va a dar una mejora importante en el inicio del juego. Es rápido y seguro que nos va a aportar mucho«. En el debe simplemente apuntó la »falta de costumbre de defender« porque, salvo en el Mirandés, siempre ha militado en equipos dominadores.

Podría debutar el domingo en Almería. «Es cosa del míster. Cuando quiera que empiece a competir, estoy preparado». Y, sobre su polivalencia atrás, reconoció que durante la pretemporada estuvo de lateral, en el Espanyol, «pero también hacíamos un sistema diferente. Me adapto a cualquier posición. Lo que quiero es ayudar al equipo. Estar en el once, para mí está bien».

Sobre lo que se ha encontrado en el Racing, «la idea del equipo me encanta. Estoy acostumbrandome un poco más a tirar la línea. En la salida de balón puedo ayudar también al equipo».

El discurso ha cambiado en el Racing y los recién llegados hablan sin tapujos de «ascender, devolver al Racing a donde se merece». Y a nivel individual, el objetivo de Pablo Ramón es «competir, jugar el máximo de partidos y dar mi mejor nivel. La lesión está olvidada y creo que puedo dar ese nivel o más», insistió.

Recordó como importante su campaña en el Mirandés, porque fue «el primer año en el que salgo a competir en el fútbol profesional. Desde la jornada 2 empiezo a jugar y ya no salgo del once. Lástima que acabó como acabó, faltando cinco partidos. Pero ya vi ese fútbol, ese competir y la valoro como una temporada muy positiva».

Ramón agradeció «la confianza» del Espanyol al ficharle lesionado y al Racing por su interés. «No me lo tomo como una presión más. Me lo tomo como un refuerzo. Ahora me toca a mí demostrar el nivel», agregó.

Por último, afirmó que, «desde el primer momento en que sé que puedo venir al Racing, se lo comento a mi agente. Me motiva venir a un club histórico que se merece estar mucho más arriba. Va a ser un año bonito y vamos a devolver al Racing donde se merece».