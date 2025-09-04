El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«La lesión ya está olvidada», dice Pablo Ramón

D.Pedriza/H.Díaz

«La lesión ya está olvidada», dice Pablo Ramón

«Vamos a devolver al Racing a donde se merece», dice el central verdiblanco en su presentación

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:47

Con el cierre del mercado de fichajes, ahora toca el arreón de presentaciones de los últimos incorporados en el Racing. Y este jueves abrió la ... ronda Pablo Ramón, que ya estuvo en la convocatoria del pasado sábado contra el Ceuta. Pero aún le falta debutar y no es cosa menor, porque lleva sin competir desde abril de 2024 a causa de una rotura de ligamento. Algo que, según dice el central, no será un problema: «Para mí la lesión ya está olvidada. Es verdad que llevo mucho tiempo sin competir. Los primeros meses de entrenamiento sí que me resentía y notaba alguna molestia y ya estoy preparado para competir».

