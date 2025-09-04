Aragón hace un balance positivo del mercado de fichajes: «Tenemos una señora plantilla»

Ya menos tenso después del cierre del mercado de fichajes, el director deportivo del Racing, Chema Aragón, hizo balance de su trabajo en la ventana ... que se acaba de finiquitar.

El vallisoletano hizo relato desde su llegada: «Se pierde la eliminatoria en Miranda y de repente aparece en mi teléfono la figura de Manolo Higuera para entrevistarme apenas unos días después. Lo primero que he tenido que hacer es la fotografía de lo que había a nivel de plantilla y del club». Aragón reconoció que fue «bastante ventaja encontrarme con un cuerpo técnico que ya conocía y luego, en la competición tenía claro lo que era el Racing». Así que «había que tomar pocas decisiones, porque había un grupo numeroso con contrato». «A partir de ahí, yo soy el tardío», reconoció, y puso en valor que «más allá de que me queráis meter presión de que no llegaban jugadores, si no me equivoco, cuando llega Plamen -Andreev, primer fichaje- eran 17.000 abonados. Hay una ilusión importante». Desde el principio, el director deportivo afirmó que «teníamos claro las casillas donde había que firmar». Como clave entendía reforzar el «cuadrado de centrales y medio campo». Los futbolistas deseados «no pueden llegar el primer día de pretemporada, pero sí llegan las personas que queremos firmar. Queríamos esa columna vertebral».

El responsable deportivo del club insistió en que su «manera de trabajar no sólo es esperar al final del mercado a que puedan caer jugadores de Primera División, pero busco mucho el tema del hambre, de la energía. Si es importante en la categoría, no os voy a contar en el club en el que estamos». Por eso, destacó la media de edad de los fichajes racinguistas, «la más baja de la categoría si no tenemos en cuenta a la Real Sociedad B». «El Racing ha bajado temporada a temporada la media de edad y cada temporada ha mejorado a nivel clasificatorio y espero en que esta temporada sea igual. Para mí los seis jugadores pueden ser titulares en el Racing y ese era el objetivo. No traer relleno», agregó, «porque hacen que el entrenamiento tenga una exigencia muy importante».

«La clave está en el día a día, en que lo que yo he visto hoy entrenando se mantenga todo el año. Si el equipo sigue jugando a la velocidad que juega, seguro que va a estar en la pelea de los de arriba», así que Aragón se declara «contento de cómo se cierra el mercado».

Entrando, poco, en detalles, el director deportivo destacó que, en el capítulo de Gustavo Puerta, «salen cifras que no tienen nada que ver con la realidad del traspaso». Una operación «top, a nivel deportivo y a nivel económico». E insistió en que «el músculo financiero no se demuestra en lo que pagas o en que lo que pelees una opción de compra, donde se demuestra es en las ideas claras es en las salidas». Mantener a los Andrés Martín, Íñigo Vicente, Arana... «Ahora me río, porque lo he pasado por momentos mal, porque es mucho desgaste. Ha habido muchas posibilidades de que salieran jugadores. Hemos mirado para otro lado, no hemos querido escuchar porque no queríamos debilitarnos», añadió. «Tenemos una señora plantilla», zanjó.

Aragón quiso destacar la paciencia del entorno. «Aguantar el ritmo mío de fichar es difícil para el cuerpo téncico. José alberto ha estado tranquilo, pese a que le ponéis el canutazo», dijo. «Hay fichas libres y economicamente todavía me queda musculo financiero», pero el director deportivo no tiene pinta de que vaya a moverse más. El mercado de parados no es una opción. Para eso se han quedado Suleiman y Jeremy, de los que destacó su profesionalidad pese a que querían salir. Y, además, una plantilla corta deja algo más de hueco para los chavlaes de la cantera.

Dentro de ese esfuerzo por retener a los mejores, Aragón reconoció que tiene la carta blanca de la propiedad por si es necesario mejorar las condiciones: «Si vienen a buscarle y no llega a producirse la salida, lo que busca la propiedad en todo momento es que no haya ningún jugador que se haya quedado a disgusto. Debemos tener los pies en el suelo, ser claros y conscientes de lo que puede ocurrir. Todo el mundo es feliz, todo el mundo está contento como esta y todos queremos que sean más felices y si hay que hacer alguna mejora de contrato se hará esa mejora«.

Haciendo hincapié en esto, el vallisoletano afirmó que esto «dice mucho de cómo está la propiedad. A veces les echo bronca a los de prensa, porque no podeis poner el cromo bonito de Andres Martín a falta de diez días -ante los medios- porque me estáis puteando. Ya sabemos que corre, no hace falta que lo publiquemos. A día de hoy, todavía estoy preocupado porque está abierto el mercado, por ejemplo en Arabia». Pero comentó que si el último día del mercado «salimos una hora antes del cierre de El Sardinero, fue porque sabíamos que en esa hora no nos iba a traicionar nadie de la plantilla. Sabían que no les íbamos a dejar salir si no era por la cláusula».

Uno de los titulares que dejó la rueda de prensa fue la referente a Yeray Cabanzón: «Hemos tenido ofertas por encima de un millón de euros por yeray y no las hemos escuchado».

El director deportivo no quiso calificar su trabajo. «Yo soy el que tiene que poner la nota a los jugadores que han venido y a partir de ahí tomar decisiones en el siguiente mercado. Pero la nota final a mí me la tienen que poner Manolo y Sebas, que son los jefes. Estoy contento por cómo ha acabado el mercado. ¿La nota? Ojalá tenga que moverme poco en enero, para vivir mejor en navidades», aseveró.