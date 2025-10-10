«La meritocracia va a primar muchísimo más este año porque la exigencia es muy alta»

El Racing se enfrenta a un Sporting con entrenador nuevo. Algo que, según José Alberto, «siempre reactiva todo. Seguro que Borja -Jiménez- ajustará cosas de ... lo que venían haciendo. Nos centramos en lo importante, que es lo que somos nosotros, lo que queremos ser como equipo y tener una identidad reconocible».

El técnico asturiano asumió con normalidad la volatilidad de los banquillos. «A todos los entrenadores nos destituyen; todos tenemos la posibilidad de llegar en el transcurso de la temporada», comentó, antes de reconocer que al rival del domingo le tiene «un cariño especial», porque, además, allí se formó «como persona» y como técnico. «Pero mi corazón está en el racing y tengo todos los sentidos puestos en conseguir los tres puntos», aseguró.

De todas formas, sobre el asiento caliente de los banquillos, dijo no pensar en ello. «Lo único que pienso es en ayudar al equipo. Presión existe en nuestro tabajo. En mi caso, no porque venga de fuera, sino porque yo me meto la máxima presión a mí y a los que me rodean para conseguir los mejores resultados», comentó, antes de relativizar: «Soy afortunado, porque nunca me ha costado levantarme para ir a un entrenamiento. Disfruto de lo que hago y creo que mis compañeros también».

En cuanto a la gestión de los minutos en superioridad numérica, el asturiano defendió el trabajo de su equipo. «Hemos conseguido muchas victorias en ese marco», dijo antes de destacar que las expulsiones de los rivales no son casualidad: «Somos, de los equipos de todas las ligas, uno a los que más faltas le hacen. Es muy sencillo. Si te hacen faltas permanentemente, es mas facil que un jugador se pueda equivocar, que haya una doble amonestación... Los jugadores se exponen a ello» y «para eso hay un colectivo arbitral, para juzagar esas acciones. Para eso está el VAR». José Alberto insistió en que su equipo juega «mucho raso, asociativo, en distancias cortas, y eso también influye. Nuestro estilo lleva a que los contrarios puedan actuar de esa manera». Por último, resaltó un dato «curioso». «De las grandes ligas mundiales, en las ultimas tres temporadas somos uno de los equipos que recibe más faltas».

El míster, sobre la impaciencia del entorno, aseguró que «los partidos son muy complejos. Damos muy poco valor a los rivales y luego vemos resultados de los rivales y vamos valorando lo que hacemos. Falta tranquilidad, paciencia... Los objetivos se van a conseguir en mayo o en junio, aunque el equipo esté bien. Esto es un tiempo. El equipo tiene que seguir mejorando. Hay cosas que hacemos muy bien. Los partidos se ganan en noventa o cien minutos. El equipo tambien tiene que crecer en ambientes como el del domingo».

El nuevo entrenador del Sporting es un viejo conocido, pero acaba de llegar, por lo que «no sabemos lo que va a plantear. No tenemos ninguna referencia de lo que puede hacer». Así que insistió en que «nos centramos más en lo que tenemos que hacer». Pero sí valoró del Sporting que «es un equipo que se puede adaptar a cualquier tipo de circunstancia. Tiene jugadores desequilibrantes en la parcela ofensiva. Gente con experiencia. A nivel defensivo tiene centrales expeditivos, contundentes, con mucha experiencia. Un portero muy solvente... Es un gran equipo». Lo que pasa es que, «cuando entras en una dinámica negativa es dificil salir de ella».

Hace unas semanas, José Alberto afirmó que el equipo aún estaba «en pretemporada». Y, ¿ahora?: «Mejorando, intentando mejorar. Vamos dando pasos; dar pasos a nivel colectivo es importante. El rendimiento individual tiene que ir aumentando, también el nivel físico, ir asentando los roles de cada uno dentro de la propia plantilla». Y ahí, habló de que siempre «he intentando tener presente la meritocracia a la hora de valorar los rendimientos y eso es lo que va a primar muchísimo más este año, porque la exigencia es muy alta».

El técnico quiso poner en valor el trabajo grupo después de la portería a cero ante el Málaga. «El equipo defiende mejor cuando hace lo que realmente tiene que hacer. Si te llegan con muchas jugadores y desbordado tu centro del campo es más dificil poder defender. En el equilibrio, manejar mejor las transiciones, tenemos que mejorar. Estamos mejorando. Pero me parecería muy injusto decir que dejamos la portería a cero y valorar sólo la actuación del portero y de los centrales», explicó, aunque, como autocrítica, afirmó que «hubo después del primer gol tres minutos que no me gustaron nada y no se puede repetir».