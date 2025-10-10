El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto da instrucciones a sus futbolistas en los Campos de Sport. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

«La meritocracia va a primar muchísimo más este año porque la exigencia es muy alta»

José Alberto López regresa a El Molinón convencido de que «El equipo tambien tiene que crecer en ambientes como el del domingo»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:50

El Racing se enfrenta a un Sporting con entrenador nuevo. Algo que, según José Alberto, «siempre reactiva todo. Seguro que Borja -Jiménez- ajustará cosas de ... lo que venían haciendo. Nos centramos en lo importante, que es lo que somos nosotros, lo que queremos ser como equipo y tener una identidad reconocible».

