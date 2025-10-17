«No tenemos miedo a nadie»

La semana en el Racing ha transcurrido con calma a pesar de la derrota en El Molinón, las bajas importantes con las que acabó la ... pasada jornada y el revuelo que ha ocasionado la presentación del proyecto de remodelación de El Sardinero por parte del club. Y eso que el domingo (18.30 horas) llega el Deportivo de La Coruña a los Campos de Sport, en uno de esos partidos que levantan la semana antes de jugarse, y una prueba de ello es que en campo no cabrá un alfiler con todo el papel vendido.

José Alberto, que no pierde el tono sereno ni siquiera tras la derrota en Gijón, explicó que se han tomado la semana «con tranquilidad. Hemos hecho el análisis del partido. Después de analizarlo de manera fría, en líneas generales, quitando los primeros quince minutos, hacemos un buen partido«, señaló. Pero para el técnico lo que ocurrió en Gijón ya no importa. Ahora la mente ya está en casa. »Nos hemos centrado en preparar el encuentro tan bonito que tenemos ante un gran rival. Motivados e ilusionados por llegar bien al partido».

El técnico también quiso pronunciarse sobre la reforma proyectada para los Campos de Sport. «A mí el proyecto, de manera personal, me encantó», confesó José Alberto, que reflexionó sobre el papel del estadio en la ciudad. «El Sardinero es uno de los espacios de Santander más visitados y a nivel personal siempre me hago preguntas cuando veo cosas deterioradas: ¿este espacio se utiliza? Sí, por mucha gente. ¿Cómo está? ¿Necesita una actualización? Creo que es evidente que necesita una actualización», señaló.

El entrenador apeló a la coherencia entre el crecimiento deportivo e institucional del Racing. «Creo que necesita ponerse al nivel que está demostrando tanto el club como el equipo. El crecimiento que ha tenido en estos años es muy exponencial y muy grande, y evidentemente el espacio se queda pequeño». Y añadió un ejemplo que conoce bien: «Yo viví precisamente en El Molinón esa reforma. Un espacio completamente muerto que solamente se utilizaba cada quince días y ahora tiene una vida diaria impresionante».

El asturiano pronto volvió a poner el foco en el césped. «Para mí es uno de los mejores equipos, de las mejores plantillas», dijo sobre el Deportivo. «Dos cuadros muy similares en ciertas cosas, que pueden ganar a cualquier rival sin estar excesivamente bien por el talento que tienen sus futbolistas y con una propuesta ofensiva muy atractiva». Eso sí, encontró matices entre el Racing y los gallegos. «El Dépor es un equipo largo y ancho, nosotros somos un equipo más bien corto y estrecho. Pero creo que es un partidazo. Reúne todos los condicionantes para un gran partido el domingo y lo que esperamos es poder estar a la altura y que los puntos se queden aquí», comentó confiado.

Del rival, José Alberto destacó que «ha empezado la temporada igual que nosotros. Estamos valorando su temporada y está igual que la nuestra». Elogió su plantilla. «Tiene un equipazo, una plantilla impresionante y un gran entrenador. Han apostado claramente por el ascenso reteniendo a un jugador tan diferencial como Yeremay. Es un equipo atrevido, valiente, con un talento descomunal».

El entrenador habló también de los problemas derivados de la expulsión de Marco Sangalli y la falta de resolución sobre el recurso que presentó el Racing y que a esta hora, a solo 48 horas del partido, aún no se ha resuelto, con lo que los verdiblancos todavía no saben si podrán contar o no con el jugador el domingo. «Sobre la expulsión creo que todos habéis visto lo que sucede», comenzó. «Hay un precedente reciente en un Valladolid-Sevilla en una jugada muy parecida y el CTA da la razón al Valladolid porque hizo un comunicado bastante agresivo», detalló el técnico, que se lamentó el impacto de las decisiones arbitrales. «La diferencia de pitar una jugada un segundo más tarde o un segundo antes es tener un punto o no tenerlo, y en esta categoría tener un punto más o menos es ascender directo, jugar un playoff, no jugarlo, salvarte o no salvarte. Es muy importante».

También le extraña la tarjeta al donostiarra sobre todo valorando la trayectoria del propio jugador, por eso la molestia es mayor. «Todo el mundo conoce a Sangalli. Lleva no sé cuántos partidos en esta categoría, once o doce temporadas y no tiene una expulsión desde hace diez años. Es un tío súper educado que respeta muchísimo todas las figuras del fútbol y bajo ningún punto de vista cometió ningún insulto ni nada».

El problema, explicó, no es solo la sanción sino la incertidumbre: «Que no sepamos nada de cara al domingo es terrible. Hay personas en la Federación que están trabajando. Sé que ha habido algún problema con las aplicaciones, pero al final los perjudicados somos el cuerpo técnico, que no sabemos 48 horas antes de un partido si contamos con un jugador o no«.

Arana, duda

El técnico repasó también el estado de varios jugadores. Arana entrenó esta mañana con el resto del grupo, pero se ha mantenido al margen durante toda la semana. «Ha tenido un golpe muy fuerte en el partido de Gijón. No ha estado en condiciones de entrenar los primeros días, pero se encuentra mejor. Vamos a ver mañana cómo está», avanzó José Alberto.

Sobre los jugadores que se incorporaron más tarde en el mercado de verano, futbolistas como Puerta, Facu y Pablo Ramón fue claro. «La exigencia es máxima para todos. Creo que todos van creciendo día a día, van sumando minutos y van encontrándose mejor. Pero hay que ser conscientes de que en estos tres casos vienen de una lesión muy grave, de jugar muy poquito o de no hacer pretemporada. Su mejor versión todavía está lejos», admitió.

De Aldasoro dijo que «no está en su mejor nivel», aunque se mostró optimista. «Tenemos muchísima confianza en él, sabemos el nivel que puede tener. Solo tenemos que ayudarle a que cada día esté mejor». Y destacó a Jeremy. «Es una de las mejores noticias de la temporada. Exceptuando una temporada en juvenil División de Honor, nunca había hecho la cifra de goles que lleva ya. Tiene muchísimo margen para seguir creciendo».

También tuvo palabras para Sergio Martínez, uno de los canteranos más prometedores. «Estoy muy contento y me está sorprendiendo muchísimo la madurez con la que está asimilando todo lo que le va pasando. Lo importante es que siga creciendo, que siga con esa madurez que nos está demostrando y que juegue, que es un chaval muy joven y que tiene que jugar».

Preguntado por si el equipo necesita un punto de inflexión, José Alberto defendió la convicción del grupo. «No tengo ninguna duda en que el equipo se cree lo que hacemos. Eso es una demostración de que el equipo cree, de que va con todo, de que lo intenta absolutamente todo».

Y el técnico pidió perspectiva. «Los partidos son muy difíciles en esta categoría. No siempre puedes tener un partido redondo al 100%. Pero lo tengo claro: el equipo va a seguir creciendo. Aunque los domingos no vea todavía lo que me gustaría ver, porque todavía no estamos con la fiabilidad como equipo que a mí me gustaría, estoy convencido de que lo vamos a estar».

El entrenador comparó el presente con la pasada campaña. «Hace un año todos pensábamos que estábamos en plena división y yo lanzo la pregunta: ¿para qué nos sirvió? Para nada. Lo único importante es crecer cada día, estar tranquilos, analizar bien lo que hacemos, dar confianza a nuestros jugadores, tener la convicción de que lo vamos a conseguir».

Y dejó una reflexión que resume el momento del Racing. «Nos autolesionamos mucho en muchas ocasiones, nos fustigamos demasiado. Pero cuando hablo con gente de fuera, gente de fútbol, nos valora muchísimo más que nosotros a nosotros mismos».

Pero terminó mirando a su vestuario, con convicción. «Nosotros no tenemos miedo a nadie. Respetamos a todo el mundo, pero no tenemos miedo a nadie. Somos conscientes de que también tenemos muchísimas virtudes y lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica el domingo».

El técnico dejó claro el rumbo. «Lo importante es hacia dónde queremos ir. Uno de los errores del pasado fue centrarnos solo en ganar y no en construir un equipo sólido y fiable. En esta categoría es muy importante no entrar en dinámicas negativas y saber manejarlas rápido. Eso es lo que te hace conseguir el objetivo final o no conseguirlo«. El domingo, en El Sardinero, el Racing busca mucho más que tres puntos. Busca confirmarse.