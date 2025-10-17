El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto, durante una rueda de prensa en La Albericia DM

«No tenemos miedo a nadie»

José Alberto destaca la ilusión del equipo antes del duelo ante el Deportivo y valora el proyecto de reforma de los Campos de Sport como «una actualización necesaria para estar al nivel del club»

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:29

Comenta

La semana en el Racing ha transcurrido con calma a pesar de la derrota en El Molinón, las bajas importantes con las que acabó la ... pasada jornada y el revuelo que ha ocasionado la presentación del proyecto de remodelación de El Sardinero por parte del club. Y eso que el domingo (18.30 horas) llega el Deportivo de La Coruña a los Campos de Sport, en uno de esos partidos que levantan la semana antes de jugarse, y una prueba de ello es que en campo no cabrá un alfiler con todo el papel vendido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  4. 4 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  5. 5 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  6. 6 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  7. 7 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  8. 8

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  9. 9

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»
  10. 10 Las langostas del Astuy hacen que el otoño sepa a verano en Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «No tenemos miedo a nadie»

«No tenemos miedo a nadie»