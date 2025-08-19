El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Salinas conduce el balón y Sergio Sanchís, del Castellón, trata de frenarlo Roberto Ruiz
Racing | Fútbol

La necesidad aprieta y la cantera responde

Ante la falta de efectivos en algunas posiciones, José Alberto apuesta por los jugadores criados en La Albericia y seis canteranos se convierten en la respuesta ante el Castellón en el primer partido de Liga del Racing

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay». No sabemos si ... José Alberto ha leído 'El Viejo y el mar' de Ernest Hemingway -novela a la que pertenece la cita-, pero lo cierto es que el pasado sábado llegó a la misma conclusión que el escritor estadounidense. El entrenador asturiano, a falta de efectivos en varias posiciones y con la idea de contrarrestar las bandas del Castellón lo mejor posible, echó mano de lo que tenía. Y lo que tenía eran chavales de la casa. Canteranos criados al calor de La Albericia. En total, nada menos que seis, aunque unos con más recorrido en Segunda División que otros, eso sí. Jorge Salinas, Álvaro Mantilla, Íñigo Sainz-Maza, Yeray Cabanzón, Sergio Martínez y Jeremy Árevalo.

