José Alberto da instrucciones en el entrenamiento de este jueves en La Albericia.

José Alberto da instrucciones en el entrenamiento de este jueves en La Albericia. Javier Cotera
Racing

«El nivel de exigencia cada vez es mayor y eso lo hemos conseguido jugadores y técnicos con nuestro trabajo»

José Alberto ve al Racing en un estado «óptimo» para competir en esta primera jornada de Liga

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:07

Nueva temporada y primera comparecencia prepartido de José Alberto. El entrenador del Racing dijo que el período de preparación ya finalizado ha servido para «ir ... creando nuevos hábitos de cara a la temporada que comienza». El asturiano ve al grupo «bien, fresco, en un estado físico óptimo para poder competir ya desde la jornada 1», algo que se podrá comprobar el sábado, a las 17.00 horas, en los Campos de Sport frente al Castellón. «Y a la vez, también ilusionado. Todos estamos ilusionados ante esta nueva temporada y esperamos dar el nivel más alto», agregó.

