«El nivel de exigencia cada vez es mayor y eso lo hemos conseguido jugadores y técnicos con nuestro trabajo»

Nueva temporada y primera comparecencia prepartido de José Alberto. El entrenador del Racing dijo que el período de preparación ya finalizado ha servido para «ir ... creando nuevos hábitos de cara a la temporada que comienza». El asturiano ve al grupo «bien, fresco, en un estado físico óptimo para poder competir ya desde la jornada 1», algo que se podrá comprobar el sábado, a las 17.00 horas, en los Campos de Sport frente al Castellón. «Y a la vez, también ilusionado. Todos estamos ilusionados ante esta nueva temporada y esperamos dar el nivel más alto», agregó.

El entrenador verdiblanco no quiso poner listones. «De nada vale decir cuál es el objetivo. Aquí lo unico que vale es competir cada día de la mejor manera posible. No cada día, cada acción» y, como punto a mejorar, afirmó que «tenemos que desenvolvernos mejor en escenarios que no nos gustan».

Sobre su evolución como entrenador, José Alberto dijo que él está «para trabajar, para ayudar a mis jugadores a seguir creciendo y mejorando. Las experiencias te van haciendo crecer». Y reconoció que no tiene «nada que ver con el José Alberto que llegó hace tres años». Asimismo, valoró «una evolución muy grande, tanto en el equipo como en el staff. Hay personas nuevas que nos van a seguir ayudando a mejorar, a seguir siendo autocríticos con nuestro trabajo».

A El Sardinero llega un Castellón que la campaña pasada destacó por ser alegre y ofensivo. «Este año creo que va a seguir siendo similar. Es un equipo con mucho carácter y personalidad. Y que a nivel defensivo te limita mucho tu capacidad de ataque, porque aprieta bien la pérdida. Va a ser, como todos, complicado, pero nos centramos en nuestro equipo, en lo que queremos ver, en como queremos que sea nuestro Racing en la temporada que empiece».

Espera un encuentro de mucho ritmo. «Ellos van a ir con sus características y nosotros intentaremos potenciar las nuestras y resaltar sus defectos. Pero seguro que va a ser un partido con ida y vuelta, porque ellos atacan con mucha gente», comentó el asturiano. Con esos ingredientes, al entrenador le preocupan, «sobre todo las condiciones climatológicas. El Castellón es el equipo que mayor alta intensidad acumuló; nosotros el segundo, y las temperaturas que dan y la humedad, me preocupan un poco de cara al partido. Nos tenemos que adaptar tanto un equipo como el otro».

Permanencia, temporada tranquila, clasificación para el play off... La flecha siempre ha ido hacia arriba desde la llegada del míster. «Y eso es lo que vamos intentar esta temporada, mejorar lo anterior. El nivel de exigencia cada vez es mayor y creo que eso lo hemos conseguido nosotros, los jugadores y los técnicos, con nuestro trabajo», pero también le dio la vuelta a la exigencia: «Eso también implica que cada vez estamos más cerca del sueño que todos tenemos y todos debemos dar nuestra mejor versión». Eso sí, afirmó no sentir «presión. Siento responsabiildad y orgullo por entrenar en un club como el Racing».

En cuanto a nombres propios, Maguette volvió a trabajar al margen del equipo y Michelin se incorporó al grupo este jueves. «Van un poco justos», reconoció el míster. «Vamos a ver cómo evolucionan y tomaremos las decisiones que sean oportunas. Veo al equipo preparado, tenemos alternativas, todos han hecho una gran pretemporada y hay que demostrar que estamos preparados para competir ante un gran rival», aseguró, antes de recordar que será, «otra vez con el estadio lleno y en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes y que El Sardinero sea un fortín».

Decisiones también, dice, deberá tomar en la meta. «Plamen y Jokin son dos futbolistas que dejan la portería bien cubierta. Va a haber una competitividad diaria para ocupar esa posición y me lo están poniendo difícil». Tanto, que aseguró no haber «tomado la decisión todavía. Tome la que tome, voy a acertar». Y con respecto a Asier Villalibre, «ya lo habéis visto. Ha jugado sin entrenar y parecía que llevaba toda la vida aquí. Además, es una gran persona y un jugador que nos va a ayudar muchísimo. Sus características se adaptan bien a las del resto de nuestros jugadores».

Preguntado por los sistemas que ha probado durante la pretemporada, José Alberto regateó. «Quiero dejar claro que lo más importantes no son los sistemas. Eso lo va a marcar siempre nuestro equipo. Lo mas importante es que quiero ver un equipo equilibrado, que ataque con precisión, verticalidad, con muchos jugadores y que a la vez defienda con mucha intensidad».

Y tampoco entró en lo concerniente al mercado. «Me mantengo expectante. Lo único que me procupa es el partido. Nuestra atención no puede estar en otro lado».

Para José Alberto, no hay ruido en el entorno. «De verdad que no he sentido eso nunca. A mí lo que me transmite la gente en la calle es energía, ilusión y gratitud hacia los jugadores y el cuerpo técnico. Por lo que hemos conseguido y por cómo lo hemos conseguido. Y yo tengo la misma ilusión que tienen la afición y nuestros jugadores», zanjó.

Por último, como lección adquirida, el entrenador verdiblanco dijo que en el vestuario «debemos aprender de la temporada pasada, que ni siendo ganadores no somos los más guapos, ni si empezamos mal vamos a ser los más feos».