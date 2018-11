«Ojalá que se mantenga la ilusión que se ve en la grada»

«Ya veníamos prevenidos de lo que podía pasar. He visto al Racing varias veces y sabía que podía comprometernos y lo ha hecho». Quique Setién no tuvo reparos en reconocer en la sala de prensa, en la misma en la que tantas veces se sentó como local, el «gran partido» que había hecho el equipo cántabro. «Nos conocía muy bien, nos ha apretado y nos ha hecho cometer errores». No le sorprendió el fútbol de su rival, aunque reconoció que el suyo «estuvo muy impreciso». Para el 'flaco', «el Racing nos superó en muchas facetas del juego y le salió todo bien a excepción del último toque».

Setién no quiso señalar si fue mérito del Racing o demérito del Betis. «Un poco de todo. Es cierto que nosotros esperábamos estar mejor, pero realemente ha sido el Racing el que ha estado a un nivel altísimo».

Al técnico cántabro se le notaba molesto con la actuación de sus jugadores. En el campo no se pudo distinguir con nitidez quien de los dos contendientes era el de superior categoría. Y todo porque el Racing planteó «un partido atrevido, con los delanteros apretando, los laterales bien abiertos y con muchas incorporaciones». Fue tanto el dominio o al menos la intención del conjunto racinguiusta que incluso le discutió la pelota al Betis: «La posesión a veces es buena para algunas cosas. Por ejemplo para que no te hagan ocasiones. Nosotros lo pasamos muy mal cuando no tenemos el balón y sufrimos y hoy -por ayer- el rival ha estado fino y nos ha comprometido mucho», explicó Setién. El técnico cántabro, que no dejó de elogiar al Racing, destacó la dificultad que todos los equipos de Primera -como el suyo- han tenido en esta ronda copera para sacar sus partidos adelante. «En el fútbol las cosas cada vez se igualan más. Ningún equipo ha conseguido una victoria sencilla. Ya lo vimos el año pasado con el Cádiz, en esta competición y muchas más...».

«El sentimiento por el Racing no se va a perder nunca; es el conjunto en el que nací»

Y después de que el entreandor diera las explicaciones que se le pidieron sobre el partido y su resultado llegó el turno de preguntas sobre su regreso. Setién volvió a sacar su sentimiento racinguista: «Lo que se ha visto hoy aquí es para estar ilusionados. Yo ya había visto al Racing en varias ocasiones, estuve aquí ante el Langreo; vi a muchos niños, a muchos aficionados y sin duda es lo mejor que le puede pasar al equipo. Que la grada tenga esta ilusión es algo que demuestra cómo están las cosas». Setién pidió que «se mantenga esa ilusión, esas ganas para lograr el ascenso».

El 'flaco' volvió a repetir que este año no le sorprendió lo que vio: «Lo que siente la grada se ve. Está claro que este año el Racing no va a tener problemas para llegar al play off, luego hay que rematar el trabajo, pero estoy convencido de que si las cosas siguen así, si el equipo sigue jugando a este nivel el equipo mantendrás las opciones hasta el final».

La pregunta sobre si para él era especial volver a los Campos de Sport, pese a contestarla más de mil veces, no faltó: «Claro que sí. Aquí he estado en la grada, en el campo como jugador aunque haya pasado mucho tiempo, sentado aquí.. Este es el equipo en el que nací, el que me permitió jugar y con el que debuté como entrenador. Eso es algo que no se va a perder nunca», sentenció.