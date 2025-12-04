El partido del Racing de Copa, en el Twitch de El Diario Montañés

M. G. V. Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Será hoy jueves, a partir de las 20.00 horas. El Racing visita El Toralín para medirse a la Ponferradina en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un encuentro en el que el Racing es favorito ante un equipo de Primera RFEF y en el que el premio por pasar de ronda es encontrarse con un equipo de Primera División en la siguiente.

MÁS INFORMACIÓN La hora de dar sentido a la Copa

El Diario Montañes contará en su canal de Twitch en directo el partido ante los leoneses. Marcos Menocal y sus invitados narrarán el encuentro en directo desde El Toralín, en una noche en la que está en juego el avanzar de ronda en el torneo del ko.