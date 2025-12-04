El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sergio Martínez abraza a Suleiman en el primer partido de Copa, ante la SD Logroñés en Las Gaunas. LOF
Racing

El partido del Racing de Copa, en el Twitch de El Diario Montañés

Los verdiblancos visitan a la Ponferradina en la segunda ronda del torneo

M. G. V.

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:10

Será hoy jueves, a partir de las 20.00 horas. El Racing visita El Toralín para medirse a la Ponferradina en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un encuentro en el que el Racing es favorito ante un equipo de Primera RFEF y en el que el premio por pasar de ronda es encontrarse con un equipo de Primera División en la siguiente.

El Diario Montañes contará en su canal de Twitch en directo el partido ante los leoneses. Marcos Menocal y sus invitados narrarán el encuentro en directo desde El Toralín, en una noche en la que está en juego el avanzar de ronda en el torneo del ko.

