El partido del Racing de Copa, en el Twitch de El Diario Montañés
Los verdiblancos visitan a la Ponferradina en la segunda ronda del torneo
M. G. V.
Santander
Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:10
Será hoy jueves, a partir de las 20.00 horas. El Racing visita El Toralín para medirse a la Ponferradina en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un encuentro en el que el Racing es favorito ante un equipo de Primera RFEF y en el que el premio por pasar de ronda es encontrarse con un equipo de Primera División en la siguiente.
MÁS INFORMACIÓN
El Diario Montañes contará en su canal de Twitch en directo el partido ante los leoneses. Marcos Menocal y sus invitados narrarán el encuentro en directo desde El Toralín, en una noche en la que está en juego el avanzar de ronda en el torneo del ko.