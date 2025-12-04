El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, durante la sesión de ayer, da instrucciones a sus futbolistas. Daniel Pedriza

La hora de dar sentido a la Copa

Más allá de trastocar los planes ligueros, la eliminatoria ante la Ponferradina permitirá dar minutos a los menos habituales. El premio:recibir a un Primera en Santander

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:18

La Copa tiene su romanticismo, pero no se engañen, para los equipos de Segunda División el formato actual es un marrón. Más allá de alterar ... la rutina liguera, a clubes como el Racing les obliga a pasar dos rondas, normalmente ante rivales de inferior categoría y a domicilio, antes de poder recibir a un Primera División en su propio estadio. Eso, sin contar que, competitivamente, una competición preparada para que los grandes lleguen a las rondas finales y algún gallo se clasifique para jugar la Supercopa en Arabia Saudí, está prácticamente vetada para los pobres del fútbol profesional.

