La hora de dar sentido a la Copa

La Copa tiene su romanticismo, pero no se engañen, para los equipos de Segunda División el formato actual es un marrón. Más allá de alterar ... la rutina liguera, a clubes como el Racing les obliga a pasar dos rondas, normalmente ante rivales de inferior categoría y a domicilio, antes de poder recibir a un Primera División en su propio estadio. Eso, sin contar que, competitivamente, una competición preparada para que los grandes lleguen a las rondas finales y algún gallo se clasifique para jugar la Supercopa en Arabia Saudí, está prácticamente vetada para los pobres del fútbol profesional.

Hay más que perder, que ganar. Porque caer frente a un rival inferior puede generar un sofocón incómodo a nivel social. Eso, en la primera ronda, el equipo de José Alberto lo evitó a base de seriedad. Jugó la unidad B, sí, pero no se notó ante una Sociedad Deportiva Logroñés de Segunda RFEF. Esta noche, frente a una Ponferradina de Primera RFEF, debe ser más de lo mismo. Porque el técnico asturiano no va a arriesgar lo mínimo posible su marcha en el campeonato liguero. Jugarán los menos habituales. Porque también es momento de darle sentido a la participación en el torneo. Debe servir para tener al personal más o menos enchufado y, de paso, si se logra la victoria, esperar a un enemigo de la élite que traiga un poco de atractivo y dinero a las arcas. Sería un buen test de cara a una hipotética '45'.

Ponferradina Racing 2ª Eliminatoria Copa del Rey

El Toralín | 20:00 horas Árbitro: Daniel Palencia (Comité Vasco)

Alineaciones probables



Con el autobús arrancado en la puerta de El Toralín cuando pite el árbitro y la vista puesta de reojo en el partido del domingo en Cádiz, varios de los habituales titulares se han quedado en Santander. No han viajado Gustavo Puerta, el pichichi Villalibre, Andrés Martín y Pablo Ramón. Ytampoco Íñigo Vicente y Jeremy, con un proceso vírico, ni Facu González, que sufrió un golpe en el partido contra el Eibar. En principio, no peligra su viaje al Nuevo Mirandilla.

La Copa también es buen banco de pruebas para los chavales del filial. Samu Calera venía tocado del último partido del Rayo Cantabria. Ayer estaba puntual para entrenar con el primer equipo. Como para perdérselo. Junto al lateral canterano, se subieron ayer al autobús Izan Yurrieta, Santi Franco, Diego Díaz y Diego Fuentes. Esperarán su oportunidad.

Así pues, será turno para los Andreev, Mario García, Manu Hernando, Aldasoro, Marco Sangalli, Suleiman Camara, Yeray y Juan Carlos Arana. Su momento para intentar cambiar la opinión y la jerarquía del míster de cara a la Liga. Aunque es difícil tirar la puerta en el escaparate copero.

Para los equipos profesionales, este tipo de duelos tiene mucha trampa. La habitual relajación ante un rival de inferior categoría se enfrenta a la presunta motivación del modesto. Sin embargo, la Ponferradina no está para muchos trotes. En principio aspirante al ascenso a Segunda División, su situación liguera no es nada buena. Tanto, que este pasado fin de semana estrenó nuevo técnico. Un viejo conocido por Santander:Mehdi Nafti.

Por eso, si José Alberto y los suyos tienen la mirada del tigre puesta en la Liga y tampoco va a ser fácil saber qué puede preparar una Ponferradina para la Copa del Rey o si va a ser poco más que un test para que el nuevo entrenador berciano vaya probando cosas, el asturiano tiene que jugar a adivino. De momento, tira de conocimiento. Tanto del técnico franco-tunecino como de los futbolistas que conforman la plantilla berciana. A Nafti le gustan los equipos agresivos, compactos, intensos... Pocos alardes. Otra cosa es que al nuevo inquilino del banquillo de El Toralín le haya dado tiempo a implementar alguna de sus ideas en tan poco tiempo y en los futbolistas que se ha encontrado en la plantilla.

Un vestuario en el que se encuentran dos cántabros y exracinguistas: Fede San Emeterio y Mario Jorrín –este último no estará por lesión–. Yfutbolistas bastante veteranos, como Undabarrena, Andújar, Xemi o Borja Valle, entre otros. Muchas batallas, aunque no parezca la de esta tarde la más prioritaria.

El Racing, como siempre, no estará solo en Ponferrada. El equipo de José Alberto estará acompañado por unos 300 aficionados. Pese a la jornada laboral;pese a las más de tres horas y media de coche; pese al frío –entre 3 y 7 grados– y la lluvia;y que tampoco es el partido del siglo; incluso pese al regreso de madrugada... Aún así, unos cuantos hinchas verdiblancos harán el petate hoy camino a El Bierzo.

El Racing, que cambió el plan de viaje y se marchó ayer a Ponferrada en lugar de desplazarse en el mismo día, saldrá de vuelta a casa nada más concluir la rueda de prensa posterior de José Alberto. Cuatro horitas de autobús, que se llevarán mejor si se ha conseguido el pase de eliminatoria. Ya que hay que ir, ir 'pa ná' es tontería, que diría aquel. Ya de vuelta en La Albericia, el viernes por la tarde toca entrenamiento, de nuevo, y, sin deshacer la maleta, el sábado hay que coger un avión hacia Cádiz.

El premio de recibir a un Primera División en los Campos de Sport a mediados de este mes le dará sentido a la Copa. Para todos. Para los aficionados, que siempre es un aliciente;para los futbolistas, que les pone en el foco;y hasta para el entrenador, que aunque le trastoque la planificación del trabajo, siempre ha declarado que su objetivo, entre ceja y ceja, es entrenar en Primera División. Así que a nadie le amarga verse las caras con un gallo y, si es posible, ponerle contra las cuerdas. Pero antes, la Ponferradina.