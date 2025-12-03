«Vamos a sacar un once muy competitivo para pasar la eliminatoria»

«Siempre queremos competir cada partido y superar cada rival independientemente de cada rival», dijo José Alberto en la previa de la segunda eliminatoria de ... Copa del Rey, este jueves, en Ponferrada. Con la vista de reojo en el partido del domingo, de Liga, en Cádiz, la vista a El Toralín «es una oportunidad para quienes están participando menos, que están con muchas ganas de jugar y están entrenando bien, además de ayudarnos y elevar el nivel de los que están jugando». Por eso, con rotaciones incluidas, «vamos a sacar un once muy competitivo para intentar pasar la eliminatoria».

Acerca de tener que jugar en jueves y luego en domingo, el míster dijo que «no hay ninguna disculpa», pero sí que le resulta «llamativo» que a la Ponferradina le hayan cambiado su partido de Liga al lunes -«la primera vez en la historia de Primera RFEF» y al Racing le coincida así el calendario. «Nosotros tenemos que ser profesionales», zanjó.

De vuelta a la Copa, el técnico volvió a poner el foco en los menso habituales: «Tenemos la oportunidad de competir. El esfuerzo que hacen cada día para cambiar su situación, manana pueden demostrarlo». Y comentó que «es importante mantenernos vivos en la competiención para tener a la plantilla con ritmo competitivo. Queremos que la gente tenga minutos de calidad». Además, vaticinó «un partido comlicado, porque El Toralín siempre es un campo difícil» y ante «un rival herido, complicado, con jugadores con experiencia...».

No viajan Gustavo Puerta, Asier Villalibre o Pablo Ramón. Y tampoco futbolistas con problemas físicos, como Íñigo Vicente y Jeremy, ambos con un proceso gastrointestinal, y Facu González, convaleciente de un golpe. El uruguayo asistió al entrenamiento de este miércoles, pero se retiró casi antes de empezar. De cara al domingo, «vamos a ver la evolución que cada uno lleve. Espero que estarán los tres en Cádiz». Y con respecto al once de este jueves, «nos ha podido alterar un poco la idea inicial, pero mínimamente». Facu González probablemente iba a ser titular en El Toralín y Jeremy seguramente tendíra minutos,.

José Alberto intenta buscarle las bondades a la Copa del Rey, pese a que es un marrón, sobre todo en eliminatorias tempranas, para los equipos de Segunda División. «El pensamiento con respecto al formato de la competición sigue siendo el mismo. Está hecha para los de inferior categoría y para los de Primera División que disputan competiciones europeas.. Para el resto, es muy complicada y te altera las semanas», reconoció. Eso sí, también admitió que el equipo tiene «ilusión por pasar. Es una competición que nos gusta, nos motiva. Todo el mundo se lo pasó muy bien viendo en El Sardinero a un equipo de Primera Division y compitiendo hasta casi eliminarlo. Queremos repetir esa experiencia». Además, comentó que «para los del filial también es una oportunidad» -Izan, Calera, Diego Díaz, Santi Franco y Diego Fuentes viajarán- así como para el grupo, una posibilidad «de seguir creciendo como equipo y hay que aprovecharla».

La Ponferradina, en un mal momento liguero, acaba de estrenar entrenador. Un exracinguista. José Alberto espera un rival «exigente, muy intenso, muy agresivo... En los equipos de Nafti predomina un poco eso. No tenemos muchas referencias de lo que ha hecho. Conocemos a todos los jugadores a nivel individual bastante bien». Sin embargo, el asturiano miró para dentro: «Ser nosotros. Muy por encima de lo que el rival nos pueda plantear y de los jugadores que actúen, ser nosotros, reconocibles, intensos, recuperar en campo contrario, que dominemos bien todos los aspectos del juego... Es lo que me importa mañana».

Sobre Jeremy, el técnico dijo verle «bien. Será un partido especial para él. Pasó una muy buena temporada en Ponferrada y aprovechó su cesión para volver mucho mas hecho y formado». Además, reconoció que el de Isla «va a jugar».

Por último, cuestionado por el dato que dice que el Racing ha marcado en todos los partidos, José Alberto afirmó que le parece «una barbaridad. Normalizamos cosas que no son normales. El equipo lleva 37 goles y es una barbaridad. Eso habla del grupo, del trabajo que están haciendo, de la mentalidad como equipo y eso es lo que no podemos perder en ningún escenario. Esto tiene que prevalecer de aquí al final de temporada».