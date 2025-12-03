El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, antes del partido frente al Granada. Luis Palomeque

«Vamos a sacar un once muy competitivo para pasar la eliminatoria»

Pese a no estar de acuerdo con el formato de la competición, José Alberto afirma que el equipo tiene «ilusión por pasar. Es una competición que nos gusta, nos motiva», antes de afrontar la segunda eliminatoria de Copa este jueves ante la Ponferradina

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:40

«Siempre queremos competir cada partido y superar cada rival independientemente de cada rival», dijo José Alberto en la previa de la segunda eliminatoria de ... Copa del Rey, este jueves, en Ponferrada. Con la vista de reojo en el partido del domingo, de Liga, en Cádiz, la vista a El Toralín «es una oportunidad para quienes están participando menos, que están con muchas ganas de jugar y están entrenando bien, además de ayudarnos y elevar el nivel de los que están jugando». Por eso, con rotaciones incluidas, «vamos a sacar un once muy competitivo para intentar pasar la eliminatoria».

