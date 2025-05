Etapas de las grandes ligas

Comenta Compartir

Durante la primera vuelta hemos vivido grandes momentos de juego y resultados y veíamos el ascenso prácticamente logrado. Todo el mundo estaba viendo el sueño ... perseguido durante años al alcance de la mano. Con el comienzo de la segunda vuelta empezamos a vislumbrar que la quimera perseguida comenzaba a peligrar; no éramos capaces de ganar partidos con la misma asiduidad que antes y los aficionados comenzaron a ser más pesimistas. Por lo que voy escuchando en diferentes foros, ha cundido cierto pesimismo, del cual no soy partícipe, pero que, según mi criterio, tiene su razón de ser. Me explico. Desde hace unas jornadas comenzaron a difundir diferentes vídeos, emitidos no solo por las peñas, también realizados por el propio club, en los cuales se hablaba constantemente de la necesidad de ganar: «Con el apoyo de nuestra afición se puede conseguir ganar los partidos». «Con la calidad de la plantilla seguro que ganaremos los partidos». Más o menos coincidían todos. «Ganar, ganar y ganar», y al no haberse logrado existe un punto de pesimismo. Pero, como consecuencia de esa presión de «ganar y ganar y ganar», según mi experiencia, se nos ha olvidado la parte más importante, que no deja de ser otra que la de salir al campo a realizar lo que este equipo ha venido desarrollando a lo largo de la temporada, disfrutar del juego, y de que realizando lo que ya han demostrado tendremos más opciones para seguir soñando y ganar el partido que todo el mundo estamos ansiando.

Pero, lo que me gustaría destacar por encima de todo, es que, independientemente de conseguir o no la liguilla, o el ascenso directo, pienso que no se nos puede olvidar la gran temporada que hemos disfrutado. Siempre 'AÚPA RACING'.

