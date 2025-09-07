Pelea de gallos

¿Saben aquel que dice que un equipo contrata futbolistas que después no pueden jugar porque les convocan sus selecciones y sin embargo la competición ... no se interrumpe? Rubi se lo conoce de memoria y a José Alberto le empieza a sonar. Es lo que ocurre desde hace unos cuantos años en la Segunda División. No en la de Francia, la de Italia o la de Alemania, pero sí en la española. Al Racing, malacostumbrado en la época negra a navegar en el fango, no solía afectarle, pero ahora que juega a otra cosa comienza a experimentar los efectos. No será, eso sí, una desventaja, porque su adversario, un Almería que prepara una vez más el asalto a Primera, sufre el mismo mal.

El Almería-Racing de esta tarde (18.30 horas) será por lo tanto un partido caracterizado por las ausencia en uno y otro bando. JAL ha perdido a dos titulares. Rubi, a tres futbolistas, aunque solo un titular la semana pasada. El argumento de que cuando comienza la competición los clubes ya conocer el calendario y conocen los riesgos es indiscutible, pero no lo es menos que pierden jugadores no necesariamente por fichar internacionales. En ocasiones -y el Racing es hoy un caso evidente- la propia selección española les afana canteranos pujantes en una categoría que en pleno mercado global cuenta con un sinfín de internacionales en las categorías inferiores de la Roja.

Este es el escenario de un partido en el que, por cierto, José Alberto López se reencontrará con un viejo conocido al que admira. Se llama Joan Francesc Ferrer, aunque todo el mundo le conoce como Rubi y coincidieron en el Sporting cuando el catalán entrenaba al primer equipo y el asturiano, al filial. Ahora son dos entrenadores con el ascenso como objetivo, meta e incluso exigencia. Racing y Almería, dos de los que se quedaron a finales de primavera por el camino en el play off, vuelven a ser candidatos indiscutibles al ascenso. Y el de esta tarde, el primer duelo directo entre dos teóricos favoritos de Segunda División.

El Racing tiene la baja de Plamen Andreev, convocado con la selección búlgara, con lo que Laro ocupará su plaza en el banquillo como portero suplente. Tampoco estará Salinas, titular las tres últimas jornadas en el lateral izquierdo y el jueves con la sub 19. Provocó el penalti que dio la victoria a España y a cambio dejará su plaza a Mario como 'tres'. La del canterano será una baja muy sensible, como la de Peio Canales, que en su caso con la sub 21 tampoco ha viajado a Almería. Ni siquiera puede echar mano JAL de Sergio, porque el laredano acompañó a Salinas con la selección juvenil, con lo que los únicos mediocentros disponibles son Aldiasoro, un Íñigo que sigue acumulando minutos en busca de ritmo competitivo tras su lesión de la temporada pasada y el recién llegado Gustavo Puerta, que apunta a titular siempre que JAL no se arriesgue de nuevo con el capitán.

Lo mismo le sucede al Almería. «¿A quiénes pierden ellos?», preguntaba José Alberto el viernes en la sala de prensa de La Albericia. Había hecho los deberes, pero quería saber si se le olvidaba alguien. Lo tenía controlado. Rubi se ha quedado sin un viejo conocido de la afición verdiblanca como Patrick Soko, convocado por Camerún para los partidos clasificatorios del Mundial ante Suazilandia -en el que no jugó por molestias en el tobillo- y Cabo Verde. Marko Perovic está con la sub 21 de Montenegro y Stefan Dzodic, con el mismo combinado, pero de Serbia. Y, por si quería tirar del filial, tampoco puede recurrir a Marciano, convocado por Guinea-Bissau, ni con el juvenil Ramón Martos, que ha viajado con la sub 17, pero la de Irlanda. De paso, Rubi pierde a Chumi, central indiscutible en su esquema, tras su lesión de la semana pasada ante la Real Sociedad B. A cambio podrá contar con Thalys. El delantero brasileño es el fichaje estrella del verano y debe ser importante. Por contra, que esté Aridane o no depende de que se pueda tramitar su ficha.

Pueden parecer muchas bajas, pero para un equipo que el año pasado tuvo que gestionar la ausencia nada menos que de Luis Suárez cuando se lo jugaba todo; el infinito que separa la Primera de la Segunda, nada suena ya increible. De nuevo por convocatoria internacional, en aquel caso de la selección colombiana.

Eso de las bajas confirma de paso la evidencia que atenazaba al Racing durante el verano hasta que el cierre de mercado le ha dado un poco más de fondo de armario. No es suficiente con un gran equipo titular para afrontar una Liga, y mucho menos una competición tan larga como la categoría de plata española, con 42 jornadas. De un once inicial más o menos definido en tres jornadas en las que ha sumado un pleno de victorias, el Racing se ve forzado a otra puesta en escena con al menos dos cambios obligados. Los de los citados Salinas y Canales.

Una semana más el equipo arrastra la lesión de Maguette Gueye, que en principio parecía de menor calado pero de la que el senegalés sigue sin recuperarse. Su mal manejo del español, por utilizar un eufemismo, le impide además explicar como sería lo ideal al cuerpo médico sus sensaciones, lo que dificulta aún más las cosas. El entrenador le dio ya el viernes por descartado y dejó la duda de si podrá contar con él para el próximo partido en casa, frente a la Cultural Leonesa.

A ella hay que sumar la conocida ausencia de Juan Carlos Arana, en la recta final de su recuperación pero que aún convaleciente no está en condiciones de entrar en la convocatoria. Además, la espectacular racha de Asier Villalibre, con cuatro goles en tres partidos, ha propiciado que no se note su ausencia.

En consecuencia, si hay más cambios, será por decisión técnicas. Por ejemplo, JAL no ha dejado ver si mantendrá a los mismos centrales o dará la alternativa ya como titular al recién llegado Facu González o incluso a Pablo Ramón, con una semana más de entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu. En agosto han jugado los centrales que había. Ahora la competencia se promete feroz.

Entre los andaluces, Baptistao parece el sustituto natural de Soko y Melamed, más titular aún ante la ausencia de Perovic, mientras que Lázaro y Embarba se disputan la presencia en punta en un equipo, como el Racing, muy de rocanrol y que, de nuevo como los verdiblancos, va a por el segundo asalto tras quedarse el curso pasado sin ascenso. En su caso, siendo además un recién descendido, con las ventajas económicas, que se convierten en deportivas, que trae consigo. El antiguo Juegos del Mediterráneo verá así una pelea de gallos. O al menos de quienes quieren y deben serlo.