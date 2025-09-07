El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo y Puerta son las dos alternativas para acompañar a Aldsasoro. Uno sigue cogiendo ritmo; el otro acaba de llegar. Juanjo Santamaría

Pelea de gallos

La presencia de Facu González y Puerta es la gran novedad en el Racing en su primer duelo con otro equipo aspirante al ascenso | El exracinguista Soko, convocado con Camerún y uno de los fichajes de este verano, es la gran ausencia del Almería

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

¿Saben aquel que dice que un equipo contrata futbolistas que después no pueden jugar porque les convocan sus selecciones y sin embargo la competición ... no se interrumpe? Rubi se lo conoce de memoria y a José Alberto le empieza a sonar. Es lo que ocurre desde hace unos cuantos años en la Segunda División. No en la de Francia, la de Italia o la de Alemania, pero sí en la española. Al Racing, malacostumbrado en la época negra a navegar en el fango, no solía afectarle, pero ahora que juega a otra cosa comienza a experimentar los efectos. No será, eso sí, una desventaja, porque su adversario, un Almería que prepara una vez más el asalto a Primera, sufre el mismo mal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pelea de gallos

Pelea de gallos