Un presupuesto de casi 21 millones para seguir creciendo

El Racing tendrá esta temporada un presupuesto de casi 21 millones de euros (en concreto, 20,922) y prevé cerrar el curso con unos beneficios ... cercanos a los dos millones de euros. Además, contempla un gasto de nueve millones en la plantilla deportiva, lo que significa que a los verdiblancos les queda un amplio margen de unos tres millones de euros respecto al límite salarial que les aprobó a principios de curso LaLiga (12.106.000 euros), siempre de acuerdo con los números que en diciembre Manolo Higuera y Sebastián Ceria presentarán a los accionistas del club en la Junta General de Accionistas.

A los 9,275 millones de euros consignados como 'gastos de la plantilla deportiva' hay que sumar otros 2,975 dedicados al resto de personal en unas cuentas que arrojan un resultado de explotación positivo de 1,924 millones de euros y un ebitda de 4.116.000. Estos son los números con los que trabaja el club desde el verano y que tratará de cumplir durante la temporada en lo que constituiría un éxito asimismo en lo económico, puesto que este año se ha confeccionado una plantilla que busca el ascenso a Primera División sin descompensar las cuentas ni general nuevos pasivos. Al contrario, de cumplirse la previsión el Racing estaría incluso en condiciones de comenzar a enjugar su deuda histórica; la que heredó su máximo accionista hace casi dos años y medio.

Evolución positiva

Todo esto se produce en un contexto de crecimiento que se refleja en la previsión para 2026. En el primer ejercicio con Higuera y Ceria al frente del Racing el club arrojó unas anecdóticas pérdidas de casi 30.0000 euros que en las cuentas que se presentarán en diciembre, correspondientes a la campaña 24-25, ha pasado a ser 715.000 de beneficio. Un resultado que se aspira casi a triplicar.

Las cuentas del ejercicio en curso prevén unos ingresos de cerca de seis millones de euros en patrocinios, márketing, publicidad y merchandising, repartidos entre los 2,5 de La Tienda del Racing y los 3,34 de publicidad y patrocinadores. Estas dos partidas constituyen, si se computan conjuntamente, la segunda vía de previsión de ingresos, solo por detrás de los derechos televisivos (7,6 millones) y ya por delante del capítulo de taquilla y abonos (4,7), que también crece significativamente.

Ingresos Se trata de unos presupuestos de crecimiento tanto en atípicos como en lo social

Las cuentas que la directiva presentará a los accionistas están ya además validadas por LaLiga siguiendo los criterios de la patronal del fútbol, y son las que han permitido disponer de uno de los techos salariales más elevados de Segunda División, si bien la inversión real en la primera plantilla deportiva se ha quedado aproximadamente un 25% por debajo de este techo máximo de gasto. Conviene por último tener en cuenta que los números presentados no tienen en cuenta una hipotética amortización de la deuda del club con sus propietarios, que desde su llegada ha basculado, según el momento financiero y las necesidades de caja, de un mínimo de algo más de veinte millones de euros a cotas máximas en las que se llegó a superar los treinta, según los cálculos del propio Higuera.

Es el último capítulo que le resta por cerrar a la sociedad, que ya salió del proceso concursal, para que la gravísima crisis económica y deportiva que le sacudió estuvo a punto de provocar su desaparición.