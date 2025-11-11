El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín celebra un gol esta temporada ante el Mirandés. Javier Cotera
Racing

Un presupuesto de casi 21 millones para seguir creciendo

El Racing prevé un nuevo salto económico en los números para el curso vigente, que también se aprobarán en la junta del mes de diciembre

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Racing tendrá esta temporada un presupuesto de casi 21 millones de euros (en concreto, 20,922) y prevé cerrar el curso con unos beneficios ... cercanos a los dos millones de euros. Además, contempla un gasto de nueve millones en la plantilla deportiva, lo que significa que a los verdiblancos les queda un amplio margen de unos tres millones de euros respecto al límite salarial que les aprobó a principios de curso LaLiga (12.106.000 euros), siempre de acuerdo con los números que en diciembre Manolo Higuera y Sebastián Ceria presentarán a los accionistas del club en la Junta General de Accionistas.

