Unas cuentas con beneficios

El Racing ganó el año pasado 715.591,91 euros y tuvo un volumen de negocio bastante superior al presupuestado: 19, 35 millones, frente a ... los 16 que se fijaron hace un año como presupuesto. Unos números que se explican por el incremento de ingresos en prácticamente todas las partidas (abonos, merchandising, publicidad y patrocinios e incluso ingresos por competiciones y derechos televisivos, aunque en estos dos últimos casos de una forma mucho más sostenida).

Esto es al menos lo que reflejan las cuentas que el club aprobará en diciembre, referidas a una temporada 24-25, en la Junta General de Accionistas que ha convocado para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Se celebrará, como ya es habitual desde la primera etapa de Higuera como presidente, en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico (Pctcán), pero a diferencia de otros años aún no se ha decidido si en primera y segunda convocatoria.

El motivo, que LaLiga aún no ha anunciado el horario del partido que en esas fechas enfrentará a los verdiblancos con el Leganés en los Campos de Sport. En consecuencia, y «a fin de facilitar la asistencia al acto de los accionistas, especialmente de los que viven lejos de Santander, se optará por el sábado o el domingo, dependiendo del horario que se fije», haciendo coincidir la junta, también como es más o menos habitual -en este caso sí ha habido excepciones-, con la fecha del último partido del año en casa.

19,349 millones de euros como cifra de negocio del curso 24-25, frente a los 12,41 del 23-24. 9,660 millones de gasto en plantilla del primer equipo el curso pasado. En el 23-24 fue de 7,542

Estos guarismos, sensiblemente superiores a los que se habían presupuestado, no generan sin embargo ninguna preocupación o incertidumbre. Al contrario, ya cuando el año pasado se votó aquel presupuesto, elaborado pocos meses antes, ya se estimaba que la cifra de negocio iba a ser superior (se apuntó entonces a los 17 millones de euros) en una previsión que no solo se ha cumplido, sino superado.

El incremento de ingresos en prácticamente todas las partidas, fruto del crecimiento deportivo y social del Racing, ha permitido asimismo llevar a cabo un mayor esfuerzo inversor -no solo referido a la primera plantilla, sino también, por citar un ejemplo, en mejora de las instalaciones- sin dejar de arrojar por ello números negros y esos más de 700.000 euros de beneficio neto que la directiva presentará a los accionistas.

Continuidad

Como datos, destacados, se invirtieron cerca de diez millones de euros (en concreto 9.660.983) en la primera plantilla deportiva, una cantidad muy similar a la que maneja el club para el ejercicio en curso, aunque en este caso con el matiz de que habrá que tener en cuenta, una vez se cierre la temporada, el mercado de invierno. Algo más de tres millones de euros se invirtieron en la partida de 'otro personal', es decir, el no adscrito a la primera plantilla deportiva (futbolistas y cuerpo técnico del primer equipo). Tras la pequeña reestructuración que se ha producido durante los últimos meses, se da la circunstancia de que se ha presupuestado una pequeña bajada en este aspecto para el ejercicio en curso, si bien, de nuevo, a la espera de lo que ocurra en los próximos meses.

715.591 euros de beneficio neto,frente a las perdidas de 29.909 aprobadas hace un año 1,023 millones es el resultadopositivo antes de impuestos que muestran las cuentas

Como es norma y exige la Ley del Deporte, las cuentas se refieren a un ejercicio económico que, a diferencia de lo que es norma habitual, en los clubes y sociedades anónimas deportivas comienza el 1 de julio y concluye el 30 de junio del año siguiente, vinculadas a la temporada deportiva y no al año natural. En consecuencia, los números que se aprobarán (la mayoría accionarial de Sebastián Ceria y Manolo Higuera así lo garantizan) a mediados de diciembre ofrecen la foto fija del club hace unos meses. En concreto, a 30 de junio de 2025.

Consolidan de paso la tendencia creciente tanto el volumen de negocio como en beneficio de acuerdo con la hoja de ruta marcada hace dos años y medio de hacer a la sociedad autosostenible. Siempre, claro, sin tener en cuenta la amortización de la deuda histórica, una tarea pendiente que se ve más factible -incluso como única vía, al menos en el corto y medio plazo- si se produce el ascenso a Primera División.

Las cuentas reflejan también una inversión de 1.800.000 euros en adquisición de derechos de jugadores que no responden al montante global de los traspasos acometidos durante la temporada 24-25, sino a la amortización durante el mismo ejercicio. Las propias cuentas reflejan una deuda con otros clubes en concepto de cesiones y traspasos de 1,23 millones a corto plazo y 484.000 euros a largo, aunque en todos los casos se trata de pasivos no vencidos.

Se trata este de un capítulo que el año anterior había ascendido a 1.580.000 euros (en este caso sí computables al traspaso de Juan Carlos Arana) con un saldo final bruto de 3.380.000 euros, lo que refleja el esfuerzo inversor en reforzar la plantilla y muestra en cierto modo el destino de los cuatro millones de euros que el Sevilla tuvo que hacer frente -a plazos- para pagar en verano de 2024 la cláusula de rescisión de Peque.