El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manolo Higuera y Sebastian Ceria, en el centro, presiden la Junta General de Accionistas de 2024. Roberto Ruiz

Unas cuentas con beneficios

El Racing convoca para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre una Junta General de Accionistas en la que aprobará una cifra de negocio de 19,3 millones y unos beneficios de 715.000 euros

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Racing ganó el año pasado 715.591,91 euros y tuvo un volumen de negocio bastante superior al presupuestado: 19, 35 millones, frente a ... los 16 que se fijaron hace un año como presupuesto. Unos números que se explican por el incremento de ingresos en prácticamente todas las partidas (abonos, merchandising, publicidad y patrocinios e incluso ingresos por competiciones y derechos televisivos, aunque en estos dos últimos casos de una forma mucho más sostenida).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  5. 5

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    La avispa asiática se estabiliza
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Unas cuentas con beneficios

Unas cuentas con beneficios