La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones

La deuda del Racing con su matriz, Sebman International Sport, o, lo que es lo mismo, con Sebastián Ceria y Manolo Higuera, ascendía en el ... momento de la elaboración de las cuentas a 24.085,12 euros, con lo que se ha reducido sensiblemente respecto a su máximo histórico. Este pasivo proviene de la época de Alfredo Pérez, cuando el Grupo Pitma abrió una línea de crédito al Racing para permitir su normal funcionamiento en un momento de grave crisis económica en el que además la sociedad no tenía acceso al crédito, tanto por no haber sufragado aún toda su deuda concursal como por los sucesivos incumplimientos de épocas anteriores.

En el momento de la compraventa, además del precio pactado por las acciones, Ceria e Higuera tuvieron que hacerse cargo de esta deuda, que sigue viva pero que consignan como pasivo a largo plazo. De hecho, Ceria ha insistido en muchas ocasiones en que «la deuda está segura con nosotros» y su amortización, aunque también forma parte de la estrategia que han adoptado para el Racing, no es un asunto que contemplen o consignen, según han señalado en múltiples ocasiones los propietarios, en un horizonte muy cercano, al menos mientras no se produzca el ascenso de categoría.

Se puede interpretar de estas cuentas que el club ya tiene músculo económico y financiero para afrontar su actividad sin esa respiración asistida que supuso la línea de crédito, pero aún no el suficiente para desprenderse de esta última mochila.