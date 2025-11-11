El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Higuera y Sebastián Ceria, propietarios del Racing, en una imagen de archivo. Nacho Cubero

La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones

Este pasivo proviene de la época de Alfredo Pérez, cuando el Grupo Pitma abrió una línea de crédito al Racing para permitir su normal funcionamiento

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

La deuda del Racing con su matriz, Sebman International Sport, o, lo que es lo mismo, con Sebastián Ceria y Manolo Higuera, ascendía en el ... momento de la elaboración de las cuentas a 24.085,12 euros, con lo que se ha reducido sensiblemente respecto a su máximo histórico. Este pasivo proviene de la época de Alfredo Pérez, cuando el Grupo Pitma abrió una línea de crédito al Racing para permitir su normal funcionamiento en un momento de grave crisis económica en el que además la sociedad no tenía acceso al crédito, tanto por no haber sufragado aún toda su deuda concursal como por los sucesivos incumplimientos de épocas anteriores.

