El puzle veraniego se arma con las piezas de casa

En la libreta de José Alberto hay más ausencias que nombres nuevos. Con solo un fichaje y once salidas, el técnico asturiano ha tenido ... que armar el puzle veraniego con piezas de casa. El entrenador no ha podido ensayar su once ideal, ni repartir cargas con holgura, ni dar minutos a los nuevos para que respiren el sistema. Más que nada porque solo ha llegado uno. La preparación estival sirve para coger automatismos y asentar a las nuevas incorporaciones, pero el entrenador asturiano hasta ahora ha tenido que tejer su cesto con los mimbres que le ha dado la Albericia.

Un buen puñado de canteranos ha entrenado y jugado con el equipo desde el 14 de julio, cuando empezó la pretemporada. Algunos con continuidad, otros como solución momentánea, pero todos con la consigna clara, competir. De entre ellos, tres aparecen bien posicionados. Yeray, Jeremy y Salinas, que ya es miembro de pleno derecho del primer equipo, son los mejor situados, pero el asturiano también ha echado mano de otros nombres. Yeray y Jeremy, que ya conocen el fútbol profesional, han sido utilizados con regularidad.

Amistosos veraniegos Yeray 5

Álvaro Jiménez 1

Salinas 5

Jeremy 3

Rodri Ramos 5

Diego Díaz 5

Mario Solórzano 4

Sergio Martínez 5

Santi Franco 1

Izan Yurrieta 2

Aitor Crespo 2

Samu Calera 2

Laro Gómez 1

El primero ha estado en los cinco amistosos; el segundo, en tres. Salinas, zurdo, veloz y con buen golpeo, ya oficialmente miembro del primer equipo, ha sido un fijo. Como el centrocampista Sergio Martínez y los delanteros Rodri Ramos y Diego Díaz, que lo han jugado todo ante la falta de atacantes con la baja por lesión de Arana y un Jeremy que se tuvo que retirar con molestias en el partido ante el Athletic. Mario Solórzano ha estado en cuatro encuentros; Izan Yurrieta, Samu Calera y Aitor Crespo, en dos. Santi Franco, Álvaro Jiménez y Laro Gómez han tenido una aparición puntual. Para la mayoría, será un paréntesis. Para unos pocos, una oportunidad. En ese equilibrio entre la mirada del entrenador y el peso del calendario se define el papel de la cantera, estar listos por si acaso.

La pretemporada, por definición, sirve para construir, pero este verano en el Racing ha servido sobre todo para resistir. El presidente del club, Manolo Higuera, anunciaba ayer la llegada de fichajes de manera inminente. Cinco o seis de aquí a que se cierre la ventana veraniega, pero mientras el mercado no se mueve, los chicos de casa han sido escudo y materia prima.