Yeray, en el partido frente a Osasuna. Alberto Rodríguez

El puzle veraniego se arma con las piezas de casa

Ante la falta de caras nuevas, José Alberto ha echado mano de trece canteranos en los amistosos de pretemporada para cubrir las ausencias

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

En la libreta de José Alberto hay más ausencias que nombres nuevos. Con solo un fichaje y once salidas, el técnico asturiano ha tenido ... que armar el puzle veraniego con piezas de casa. El entrenador no ha podido ensayar su once ideal, ni repartir cargas con holgura, ni dar minutos a los nuevos para que respiren el sistema. Más que nada porque solo ha llegado uno. La preparación estival sirve para coger automatismos y asentar a las nuevas incorporaciones, pero el entrenador asturiano hasta ahora ha tenido que tejer su cesto con los mimbres que le ha dado la Albericia.

