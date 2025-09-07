«Me quedo con la reacción del equipo de seguir creyendo en que podía ganar»

Me quedo con la reacción de mi equipo de seguir creyendo en que podía ganar, en tener paciencia y en tener calma en momentos de ... adversidad como fue un dos a cero». Las palabras de José Alberto al término del partido este domingo en Almería señalaban la remontada de la segunda parte. El cambio radical que sufrió el Racing, en parte por los movimientos que el míster hizo en el descanso. «Hay que poner en valor la tranquilidad de dar la vuelta y después del dos a dos no cometer errores; y la gestión de los últimos minutos», señaló. Sin duda, el equipo aprendió la lección el años pasado y no cayó en los mismos fallos, una vez que un golpe de fortuna le devolvió al partido cuando todo estaba casi perdido.

«Ha sido una parte para cada equipo», repitió el entrenador del Racing varias veces, sin que le faltase razón porque al principio naufragó.«Bien es cierto que nos han dejado vivos con esa acción de Baptistao», añadió en alusión a una parada providencial de Ezkieta para evitar el 3-0. Y entonces llegó el cambio inesperado, por lo rápido que se produjo.«Fuimos más agresivos en el juego y hemos subido la intensidad», apuntó como la clave del partido. Sin embargo, no faltó la autocrítica, y José Alberto reconoció que «no se puede dar tanta ventaja como hemos dado, muchas facilidades que han puesto en peligro los tres puntos». Con todo, el míster se mostró «contento con el resultado», pero no negó que «a este equipo le queda más margen de mejora como equipo».

José Alberto, que también admitió que el Almería «tiene una buena plantilla y un gran entrenador y eso es garantía de todo», indicó que ambos equipos, candidatos al ascenso, se parecen en varios aspectos.«Somos dos equipos que atacamos mucho mejor de lo que defendemos y ha quedado demostrado». El Racing ha metido trece goles en cuatro partidos, pero también ha encajado siete. Sus números son llamativos.

El técnico racinguista incidió en lo bien que supo el Racing gestionar el final del partido, donde «el Almería no ha tenido ninguna ocasión para poder empatar», valorando algo que el año pasado no supo hacer bien del todo. Para José Alberto el rival «siempre es un equipo que te amenaza con muy poco» y eso fue lo que hizo en la primera parte, donde el Racing fue inferior y estuvo débil «en los duelos». Eso fue precisamente lo que José Alberto quiso mejorar en el descanso y le dio el triunfo. «Fue un tema nuestro y nos costo mucho». Eso, y que «Jeremy ha estado impresionante y todo lo que ha hecho lo ha hecho con sentido».

Sobre la acción de la expulsión de Lopy, José Alberto se limitó a decir que «el árbitro estaba bien colocado para verlo» y más allá de eso, tan solo dijo que no estaba para «para valorar ni para juzgar la decisión arbitral». Para terminar, en Almería le preguntaron cuál es el secreto para que el Racing repita este inicio de Liga tan demoledor. «La continuidad de muchos jugadores de la plantilla, la del cuerpo técnico y que tenemos un estilo y una identidad reconocible». Además, señaló el mercado de fichajes donde, como aseguró, «se intenta evolucionar y el club está haciendo una apuesta importante en todo ello y eso se ve en el terreno de juego».