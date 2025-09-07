El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto durante el partido lof

«Me quedo con la reacción del equipo de seguir creyendo en que podía ganar»

José Alberto poneen valor «la tranquilidady la paciencia en los momentos adversos» para dar la vuelta a un partido al que «el Racing entró muy mal»

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:15

Me quedo con la reacción de mi equipo de seguir creyendo en que podía ganar, en tener paciencia y en tener calma en momentos de ... adversidad como fue un dos a cero». Las palabras de José Alberto al término del partido este domingo en Almería señalaban la remontada de la segunda parte. El cambio radical que sufrió el Racing, en parte por los movimientos que el míster hizo en el descanso. «Hay que poner en valor la tranquilidad de dar la vuelta y después del dos a dos no cometer errores; y la gestión de los últimos minutos», señaló. Sin duda, el equipo aprendió la lección el años pasado y no cayó en los mismos fallos, una vez que un golpe de fortuna le devolvió al partido cuando todo estaba casi perdido.

