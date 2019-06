El Racing celebrará esta tarde el ascenso con los niños en la plaza del Ayuntamiento

La plantilla del Real Racing Club celebrará esta tarde el ascenso a Segunda División con los aficionados más pequeños en un encuentro que comenzará sobre las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Los niños podrán fotografiarse con los jugadores y con la mascota del club, el oso Cacho, para celebrar el ascenso logrado este domingo por el equipo en el partido disputado en Palma de Mallorca frente al Atlético Baleares.

El Ayuntamiento de Santander instalará una tarima y megafonía para este encuentro con los aficionados más jóvenes, que da continuidad a la recepción celebrada anoche nada más llegar el Racing a la ciudad de regreso de Palma.

De esta manera, se quiere dar también la oportunidad de compartir la celebración del ascenso a aquellos seguidores más pequeños que no pudieron acudir al recibimiento de la noche y a todos los aficionados que deseen sumarse también a la felicitación.

Será un encuentro sobre todo de carácter familiar, en el que niños y jóvenes podrán saludar a la plantilla racinguista, pedir autógrafos a los jugadores, sacarse fotos con ellos y trasladarles el cariño y la felicitación de los santanderinos.

Encuentro con Revilla

Una hora antes, a las 18.00 horas, Miguel Ángel Revilla recibirá a la plantilla, cuerpo técnico y directivos en la sede del ejecutivo regional en la calle Peña Herbosa de Santander.

Aunque en un principio no estaba previsto, finalmente desde ambas entidades no han querido esperar más para que el máximo mandatario cántabro traslade al Racing su enhorabuena por el logro conseguido en Son Malferit.

El hito supone un paso adelante para toda la región y supondrá un escaparate más para la comunidad a nivel nacional, un motivo más para que Revilla reciba a los jugadores. No será el último reconocimiento que reciba la entidad racinguista, aunque todavía no están fijadas las fechas de tales honores, toda vez que la temporada no ha acabado oficialmente y todavía tienen que jugar la eliminatoria de campeones ante el otro equipo ascendido, el Fuenlabrada.