Peio Canales, ayer sobre el césped de los Campos de Sport. Juanjo Santamaría

«El Racing es un histórico y me atraía su estilo de juego»

Peio Canales se define en su presentación como un futbolista «con visión de juego y gran manejo de balón que puede desenvolverse en espacios largos y cortos»

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

«Un jugador con visión de juego y gran manejo de balón que puede jugar en espacios largos y cortos. Me veo en cualquier posición ... del centro del campo, pero si tengo que elegir alguna, de 'ocho' o de 'diez', que es donde más cómodo me puedo sentir». Así se define Peio Canales, el nuevo mediapunta del Racing –aunque no se puede descartar por completo que, como ocurrió en su debut el sábado, actúe como mediocentro–, que se presentó ayer junto al director deportivo, Chema Aragón, como futbolista del Racing para esta temporada. Lo hace como cedido por el Athletic sin opción de compra.

