«El Racing es un histórico y me atraía su estilo de juego»

«Un jugador con visión de juego y gran manejo de balón que puede jugar en espacios largos y cortos. Me veo en cualquier posición ... del centro del campo, pero si tengo que elegir alguna, de 'ocho' o de 'diez', que es donde más cómodo me puedo sentir». Así se define Peio Canales, el nuevo mediapunta del Racing –aunque no se puede descartar por completo que, como ocurrió en su debut el sábado, actúe como mediocentro–, que se presentó ayer junto al director deportivo, Chema Aragón, como futbolista del Racing para esta temporada. Lo hace como cedido por el Athletic sin opción de compra.

La operación, que Aragón llevaba fraguando desde julio, se cerró de forma tan rápida como lentos han transcurrido los plazos para su llegada. Entre otros motivos, por la escasez de efectivos, motivo por el que el Racing insistió al jugador, una vez se decidió, en que firmara de inmediato para poder inscribirle e incluirle en la convocatoria.

Su arribada a Santander fue, así, espídica, como él mismo explica: «Todo ha sido muy rápido. Por la mañana estaba haciendo el reconocimiento médico y por la tarde, jugando. Hablé el día antes con el míster para entrar en la convocatoria –que se había anunciado un par de horas antes de su firma– y no le veía problema. Al día siguiente fui al reconocimiento, a comer, y al estadio. Ahí comencé a ver el ambiente y a conocer a los compañeros, aunque a algunos de ellos ya les conocía. En principio iba a estar en el banquillo y, si había necesidad, como ocurrió, salir en el segundo tiempo. Tuve 20 minutos y me encontré muy cómodo».

Tenía diferentes ofertas de Segunda División, pero se decantó por el Racing por ser «un histórico» y por un «proyecto muy ilusionante; un reto de crecimiento individual muy bonito». También le atrajo «el estilo de juego en espacios cortos, utilizando el juego interior sin regalar balones ni dividirlos sin sentido».

Tardó en llegar porque quería apurar sus opciones de continuar en el Athletic. La temporada pasada, aún con ficha del filial, ya disputó ocho partidos de Liga con el primer equipo, dos de ellos como titular, y en la que ahora arranca se hubiera visto en una situación similar. Con algunas oportunidades, pero también con largos periodos sin jugar. Así se lo comunicó Ernesto Valverde, que le recomendó una cesión.

Chema Aragón no quiso desvelar la compensación que debe pagar el Racing en caso de que el futbolista no juegue. « Asumimos el contrato felizmente, porque solo faltaba que después de estar esperando un mes tuviéramos ese tipo de problemas», se limitó a decir antes de aclarar que Peio Canales «va a jugar si lo hace bien, no porque lo diga el artículo 33».