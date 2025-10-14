El Racing presenta hoy el proyecto de ampliación y remodelación del estadio

Un estadio remodelado, ampliado y un nuevo entorno. A partir de las 10.30 horas, en el Centro Botín, el Racing hará público lo que ... ya figura negro sobre blanco y que consiste en un ambicioso proyecto encargado a la empresa especializada Idom y que el club ha denominado Plan Director de la Modernización de los Campos de Sport de El Sardinero. Sea como fuere, en cualquier caso, presente lo que presente hoy el club, con total certeza el equipo no tendrá que abandonar el estadio para jugar sus partidos de Liga cuando le toque. Lo que quiere decir que para llevar a cabo lo que será, no solo una rehabilitación del campo, como ya adelantó El Diario Montañés el pasado 2 de octubre, sino también una reforma integral que le permitirá ampliar el aforo en unas 6.000 localidades, no deberá mudarse a ninguna otra instalación con el perjuicio y los problemas que esto ocasionaría al staff deportivo y, como es lógico, a los aficionados.

Con esta importante novedad confirmada, hoy será el día en que se conocerá cómo se diseñará esa necesaria ampliación, por un lado, ya que el estadio no está estructuralmente preparado para soportar un tercer anillo en el que situar a esos nuevos espectadores. En el proyecto que hoy será presentado a la sociedad se explicará cómo se pretende ganar espacios nuevos en la zona de las dos bandas, o lo que es lo mismo, en dirección al Palacio de Deportes y en la del aparcamiento principal.

El día de hoy llega en medio de un debate, ahora un poco más apaciguado, sobre quién y cómo entre el Racing y el Ayuntamiento, socios por derecho y de hecho desde hace tiempo y que comparten actualmente compromisos en un Convenio de Colaboración firmado en 2022, que finaliza en 2026 y que cuenta con una serie de actuaciones acometidas, pero que de igual modo quedan otras tantas por hacer. El máximo accionista del club, Sebastián Ceria, entregó a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, un resumen del anteproyecto en septiembre de 2024, del que algunas actuaciones ya se han puesto en marcha, y que fue objeto de pregunta en pleno del Ayuntamiento por parte del PRC un año después.

A día de hoy, la alcaldesa ha remitido el debate sobre este proyecto a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aunque no será realidad en el mejor de los casos hasta 2029 o 2030. Igual, la semana pasada, ya recordó que están en marcha dos inversiones, la de impermeabilización y la de accesibilidad, que sería un retoque temporal si finalmente se acomete una reforma integral como quiere y desea el club con esta presentación. Ambas instituciones buscan un punto de encuentro en un momento en el que coinciden en que la instalación está obsoleta y necesita arreglos inmediatos, pero no están tan de acuerdo en hasta dónde deben llegar esos apaños teniendo en cuenta las numerosas necesidades de un campo que ha estado desamparado muchos años.

El objetivo del club, por otro lado, pasa por retomar el diálogo -nunca ha dejado de haberlo aseguran las partes- con el Ayuntamiento para que este proyecto encaje en el nuevo PGOU y con ello, involucrar de una manera mucho más participativa y protagonista al Gobierno de Cantabria.

En cualquier caso, el proyecto de reforma, que no solo el racinguismo espera con expectación, contempla un solución de los problemas de impermeabilización de la cubierta, una obra que ya está licitada por el Ayuntamiento. El cambio del urbanismo lleva aparejada la creación de una gran plaza pública junto a Mesones que albergaría un aparcamiento interior para ampliar el número de plazas. De nuevo se retomaría un tema ya conocido, que hace alusión a los bajos que se generarían y que tendrían actividad comercial. Obviamente, el caballo de batalla está en la financiación, para la que el Racing busca el apoyo de Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, pero también el de empresas constructoras que podrían recibir una concesión para su explotación y entre todos hacer la obra más asequible.