El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de los Campos de Sport de El Sardinero desde el palco. Alberto Aja

El Racing presenta hoy el proyecto de ampliación y remodelación del estadio

Para ejecutar la remodelación integral que contempla el documento que verá la luz en el Centro Botín, el equipo no tendrá que abandonar los Campos de Sport

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Un estadio remodelado, ampliado y un nuevo entorno. A partir de las 10.30 horas, en el Centro Botín, el Racing hará público lo que ... ya figura negro sobre blanco y que consiste en un ambicioso proyecto encargado a la empresa especializada Idom y que el club ha denominado Plan Director de la Modernización de los Campos de Sport de El Sardinero. Sea como fuere, en cualquier caso, presente lo que presente hoy el club, con total certeza el equipo no tendrá que abandonar el estadio para jugar sus partidos de Liga cuando le toque. Lo que quiere decir que para llevar a cabo lo que será, no solo una rehabilitación del campo, como ya adelantó El Diario Montañés el pasado 2 de octubre, sino también una reforma integral que le permitirá ampliar el aforo en unas 6.000 localidades, no deberá mudarse a ninguna otra instalación con el perjuicio y los problemas que esto ocasionaría al staff deportivo y, como es lógico, a los aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Racing presenta hoy el proyecto de ampliación y remodelación del estadio

El Racing presenta hoy el proyecto de ampliación y remodelación del estadio