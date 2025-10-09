El Racing presenta su proyecto de ampliación del estadio

Un nuevo estadio completamente remodelado y ampliado y un nuevo entorno y urbanismo. Eso es lo que Manolo Higuera y Sebastián Ceria presentarán el martes, ... día 14, en el Auditorio del Centro Botín. Esta es la sede elegida para dar a conocer a la sociedad cántabra lo que el club ha denominado Plan Director de la modernización de los Campos de Sport de El Sardinero y su entorno que Ceria encargó a la empresa especializada Idom, cuyos representantes acompañarán a los responsables del club para dar a conocer un ambicioso proyecto que de paso ha abierto un cruce de matizaciones y debates semánticos entre el club y el Ayuntamiento de Santander. Todo después de que el máximo accionista entregara en mano a la alcaldesa de Santander en septiembre de 2024 un resumen del anteproyecto que ya se había puesto en marcha y por el que PRC preguntó en el Pleno un año después.

Los propietarios del Racing han llevado hasta las últimas fechas el proyecto con gran discreción y no será hasta el martes cuando lo den a conocer en detalle. Sí que han avanzado, como adelantó El Diario Montañés el pasado 2 de octubre, que se trata no solo de una rehabilitación del estadio –que también–, sino de una reforma integral que permita ampliar el aforo en aproximadamente 5.000 o 6.000 localidades y que amplié su superficie, puesto que el actual estadio no está estructuralmente preparado para soportar un tercer anillo sobre los actuales, de modo que para llevar a cabo la ampliación sería imprescindible ocupar nuevos espacios en dirección al Palacio de los Deportes o al aparcamiento principal, junto al Parque de Mesones.

La alcaldesa ha remitido el debate sobre este proyecto a la aprobación del nuevo PGOU, que en las previsiones más optimistas no será una realidad hasta 2029 o 2030, y recuerda que están en marcha dos inversiones –impermeabilización y accesibilidad– que podrían tener una vida muy corta si se reforma la estructura de forma integral. Sin embargo, el club lo considera una necesidad inmediata, tanto por el pésimo estado de conservación de su campo como por las limitaciones que le supone para captar nuevos abonados. Según sus estimaciones internas, de no haber tenido que topar en los poco más de 18.000 actuales, esta misma temporada hubiera superado muy ampliamente los 20.000. Su objetivo, abrir un diálogo con el Ayuntamiento para encajar la propuesta en el actual PGOU y tratar de involucrar al Gobierno de Cantabria.