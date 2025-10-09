El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El terreno de juego y la grada, vistos desde uno de los boxes. Juanjo Santamaría

El Racing presenta su proyecto de ampliación del estadio

El club dará a conocer el martes en el Centro Botín su propuesta a instituciones, medios de comunicación, su entorno y, en general, a la sociedad cántabra

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Un nuevo estadio completamente remodelado y ampliado y un nuevo entorno y urbanismo. Eso es lo que Manolo Higuera y Sebastián Ceria presentarán el martes, ... día 14, en el Auditorio del Centro Botín. Esta es la sede elegida para dar a conocer a la sociedad cántabra lo que el club ha denominado Plan Director de la modernización de los Campos de Sport de El Sardinero y su entorno que Ceria encargó a la empresa especializada Idom, cuyos representantes acompañarán a los responsables del club para dar a conocer un ambicioso proyecto que de paso ha abierto un cruce de matizaciones y debates semánticos entre el club y el Ayuntamiento de Santander. Todo después de que el máximo accionista entregara en mano a la alcaldesa de Santander en septiembre de 2024 un resumen del anteproyecto que ya se había puesto en marcha y por el que PRC preguntó en el Pleno un año después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  3. 3

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Racing presenta su proyecto de ampliación del estadio

El Racing presenta su proyecto de ampliación del estadio