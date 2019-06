Racing El Racing trabaja para lograr al menos cuatro millones de euros de límite salarial de la plantilla El club aspira a alcanzar los diez millones de presupuesto total, que le permitirían ese mínimo para la confección del equipo de Iván Ania SERGIO HERRERO Santander Miércoles, 19 junio 2019, 07:16

La calculadora echa humo. Cada euro cuenta. Así que en el Racing trabajan a destajo para cumplir los requisitos de LaLiga y poder conformar el equipo más competitivo posible en el regreso verdiblanco al fútbol profesional. No será fácil. Y las previsiones son más que modestas. Es lo que hay. Las rémoras del pasado. En las oficinas de los Campos de Sport, con el secretario, David González Pescador, y el exconsejero Juanjo Uriel, que ya obraron el milagro de ingeniería económica en 2014, tratan de arañar lo máximo para alcanzar el mejor límite salarial que dedicar a la plantilla. Y el objetivo es lograr al menos cuatro millones de euros para poner al director deportivo, Chuti Molina, entre las manos.

Todo dependerá de si el trabajo de los economistas verdiblancos logra acercarse todo lo que pueda a los diez millones de presupuesto total. A partir de ahí, y con los documentos que presente el Racing en LaLiga, el organismo rector del fútbol profesional español decidirá cuál es el límite salarial. Pero cuanta más alta sea la cifra, más dinero tendrá Molina para gastar, porque está estipulado un 40 por ciento de mínimo sobre el presupuesto total del club si el límite salarial no alcanza esta cifra. Es decir, si el Racing alcanza los diez millones de presupuesto, como mínimo podrá contar con cuatro millones para dedicar a la plantilla. Aunque en el club no se conforman con eso. Aspiran a conseguir algo más.

Presupuestos 2019-20 Tal y como confirmó el presidente del Racing, Alfredo Pérez, el club cántabro trabaja para que el presupuesto total del club para la próxima temporada esté entre los ocho y los diez millones de euros. A mayor presupuesto, mayor límite salarial. 2018-19 3,5 millones de euros fue el presupuesto del Racing para la pasada temporada, que en el próximo balance de cuentas se verá aumentado por el mayor gasto en futbolistas y por el pago de la deuda con la Agencia Tributaria. 2017-18 Aún con Manolo Higuera en la presidencia del club, el Racing mantuvo su economía de guerra en Segunda División B con un presupuesto de 2,99 millones de euros. 2016-17 Fue el presupuesto para la temporada 2016-17 en un Racing que aprovechó algunos ingresos extraordinarios para tener un presupuesto algo más ostentoso en la tercera categoría del fútbol nacional.

Calendario 29-05-2019. Deuda a cero Ese día, el presidente del Racing, Alfredo Pérez, anunció que el club cántabro ya no tenía ningún deber con la Agencia Tributaria. 30-06-19. Los deberes hechos Es la fecha a la que se cierra el ejercicio de cuentas del que dependerá posteriormente el presupuesto de la entidad. 15-07-10.Límite La propuesta de presupuesto y de límite salarial debe ser presentada a LaLiga antes de esta fecha para cumplir con los requisitos. 18-08-19 Arranca lo bueno Ese día se disputa la primera jornada de Liga en Segunda División, con lo que se efectuará el regreso del Racing al fútbol profesional.

Las claves La base Un 40% del presupuesto total es el mínimo que LaLiga estipula como límite salarial. Por ejemplo, si el Racing alcanza los diez millones de presupuesto, pero su límite salarial es de tres millones, el club podrá gastar ese 40% del presupuesto total: 4 millones. Cuatro millones para sueldos de futbolistas Es el objetivo que se marca el Racing, y para ellos necesitaría llegar a los diez de prersupuesto. Si este creciera aún más, también lo haría el de sueldos. 2,2 millones se presupuestó para la plantilla de la última temporada en Segunda 1,8 millones se presupuestaron en sueldos de futbolistas este año. El gasto será mayor.

La Televisión 2019-20 Cinco millones procedentes de los derechos televisivos es el mínimo establecido por LaLiga para que los clubes recién ascendidos elaboren sus presupuestos para la próxima temporada. 2014-15 Dos millones percibió el Racing en su última campaña en Segunda División de las retransmisiones televisivas. las cifras han aumentado en estos años

El presidente, Alfredo Pérez, ya reconoció en una reciente entrevista a este periódico que por ahí andarían las cifras. «Para la próxima temporada manejamos un presupuesto de entre ocho y diez millones de euros, de los cuales tendríamos que conseguir invertir tres y pico o cuatro en jugadores», afirmó.

El límite salarial se calcula mediante la resta a los ingresos totales (competiciones, abonados, derechos de televisión, ingresos de explotación, patrocinios, ventas de futbolistas...) de los gastos que no repercuten en la primera plantilla deportiva. El club echa cuentas, hace un cálculo y remite éste a LaLiga, que será la encargada de dar el visto bueno o rectificar los números que, en este caso, el Racing podrá gastar en los salarios de jugadores, entrenador, segundo y preparador físico del primer equipo -primas, indemnizaciones o la cantera, entre otros, entran en el capítulo de gastos-. Todo ello, según el organismo, «para garantizar la estabilidad financiera del club». El 30 de junio se cierran las cuentas y antes del 15 de julio el presupuesto debe estar presentado en Madrid.

Y de ahí que se esperen muchos movimientos en los próximos días. Si Chuti Molina decide aligerar la plantilla y soltar lastre, por el bien económico del club a nivel competitivo, los despidos deberían producirse antes del 30 de junio, para que las indemnizaciones no computen en el presupuesto de la próxima temporada.

En los gastos, además, habrá que incluir todos los trabajos a efectuar por el Racing en la adecuación de los Campos de Sport de El Sardinero para adaptar el estadio al fútbol profesional y que, además, LaLiga tiene perfectamente controlados, por lo que no hay forma de escaquearse de ellos.

LaLiga es muy conservadora en cuanto al capítulo de ingresos y muy garantista en el de gastos. Y suele trabajar con medias de cursos anteriores. El problema para el Racing es que se ha tirado cuatro años sumido en el pozo y no hay muchos datos precedentes de los que tirar, por lo que el último año en Segunda División, el correspondiente a la campaña 2014-15, es la única guía posible.

En aquella ocasión, el Racing contó con un límite salarial de 2,2 millones de euros. Una cifra que, evidentemente e inmerso en una gravísima crisis institucional, desembocó en el descenso inmediato de nuevo a Segunda División. Aunque también es cierto que en esa época los ingresos de los clubes por televisión eran mucho menores. La entidad cántabra percibió dos millones de euros en este concepto y ahora, para elaborar el presupuesto del próximo curso maneja una cifra de cinco millones -que puede variar ostensiblemente-.

La cifra objetivo de cuatro millones de euros como límite salarial no da demasiadas esperanzas al Racing a tenor de lo visto esta pasada temporada. El Reus, con 3,1 millones; el Córdoba, con 3,9; y el Rayo Majadahonda, con 4,2, han sido tres de los descendidos a Segunda División B. En el lado contrario, el Elche, con 4,6 millones, se ha salvado con holgura.

Uno de los principales lastres que tiene el Racing a la hora de presentar el presupuesto a LaLiga es el del concurso de acreedores. Tras el ascenso a Segunda, el club tendrá que abonar a finales de este año una cantidad cercana a los 2,3 millones de euros y el próximo, 5,2. Ahí, lo que hace el organismo presidido por Javier Tebas es una media entre los dos años, por lo que computará una cantidad algo superior a los 3,5 millones de euros. Un asunto que, además, está dentro de la Comisión de Control Económico de LaLiga.

«Vamos a tener que hacer el pino con las orejas. Para llegar a contar con esas cifras de gasto en plantilla, tenemos que hacer mucho trabajo de patrocinios y gestión, porque no es fácil que te dejen tener tres millones y medio o cuatro. No será fácil», reconocía Alfredo Pérez en la citada entrevista.

De ahí que los próximos días sean claves. Por ejemplo, en ese asunto de los patrocinios, en los que desde el club se está buscando nuevos compañeros de viaje que aflojen la pasta a cambio de soporte publicitario y que, además, permitan aumentar las posibilidades de gasto en plantilla.

También está al caer la campaña de abonados, de la que dependerá otra parte del presupuesto disponible. De todas formas, el límite que estipule LaLiga con los documentos aportados por el Racing no será fijo ni inamovible. El margen de maniobra «puede verse incrementado» en algunos supuestos, como la venta de jugadores, aumentos de ingresos o lesiones de larga duración, entre otros. Por ejemplo, si el club verdiblanco hace una estimación de abonados que, posteriormente, se ve superada y justificada por la entidad verdiblanca, puede permitir un aumento del dinero que maneje Chuti Molina. Lo mismo con la venta inesperada de algún futbolista o la llegada de un patrocinador potente.

Los cuatro años del Racing en Segunda B son un problema para la realización de los baremos

La solicitud que tramita un club de su 'Límite de Coste de la Plantilla Deportiva' no siempre corresponde con su límite máximo. «Un club puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo». Además, «la solicitud no implica que vaya a ser consumido en su totalidad», según explica LaLiga al respecto.