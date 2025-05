Racinguistas en ruta rumbo a Cartagena

Un 'BlaBlaCar' verdiblanco para recorrer 831 kilómetros

831 kilómetros entre pecho y espalda. Pero eso no asusta a Pedro Cava, de la peña Aupa Racing, y a sus cuatro compañeros. «Vamos cinco socios de la peña, que vamos a todos los partidos. Saldremos el domingo a las 3.00 de la mañana, nos quedaremos a dormir en Cartagena y luego volvemos el lunes», explica este taxista que no dejará el volante ni siquiera en su día libre, todo sea por estar con el Racing. «Nos iremos turnando dos para conducir, es más cómodo», asegura Pedro, que esta temporada ha estado ya enGranada también viajando por carretera. Tenían las entradas reservadas antes de que el Racing anunciase el martes que las sufragaba, «pero no la pudimos pagar por el apagón del lunes», explica Pedro. «Habíamos decidido en primer lugar ir dos después del partido del otro día, pero al final se han animado más esta semana. Así llenamos el coche. Mejor», comenta. El vehículo de estos peñistas va al completo, pero todavía hay aficionados que buscan compañeros de viaje para el 'On tour' a Cartagena. Es el caso de Antonio Saiz Cueto, presidente de la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas (AUPA). «A mí me gustaría viajar, incluso estoy dispuesto a llevar yo el coche, pero lo que no quiero es ir solo», comenta Antonio, que no quiere perderse el partido del Racing en Cartagonova. «Sería ir tres o cuatro. Y yo encantado. Y si hace falta poner el coche, lo pongo», señala. «El tema es que es un viaje que no es para ir y volver en el día. Supone mínimo una noche fuera», apostilla.