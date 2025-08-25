El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primeras imágenes del derribo de los antiguos Campos de Sport.
Mi saque de esquina

El adiós al estadio más antiguo de España

El 14 de mayo de 1988, los viejos Campos de Sport acogieron su último partido oficial

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:02

Los más veteranos racinguistas mantienen la nostalgia de aquel campo. Fueron unos 3.000 espectadores los que acudieron el 14 de mayo de 1988 a ... los viejos Campos de Sport con cierto descontento por el empate a cero contra el Granada, pero también por la melancolía de saber que aquel encuentro de Segunda iba a ser el último oficial que se iba a jugar en aquel histórico estadio, entonces el más antiguo de España. Alba, Revilla, Cantudo, Villita, Piru, Juan Carlos, Víctor (Edu), Mauri, Miro, Ocenda y Gaby fueron los que protagonizaron aquella tarde para despedir a un terreno de juego que poco después sería demolido para convertirse en parque.

