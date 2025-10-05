El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cionín Villagrá hace el saque de honor junto a Chinchón e Isabelo. dm Mazo
Saque de honor contra el Málaga

En la visita andaluza a un Racing recién ascendido a Primera, la patinadora Cionín Villagrá fue homenajeada en los Campos de Sport

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:43

A veces las piernas de los jugadores de fútbol hacen piruetas. Son como las manos de los ilusionistas, cuyos movimientos encubren engaños y despistan el desarrollo lógico de la realidad. Como las manos, las piernas también hacen desaparecer o aparecer objetos y obligan a los defensores a preguntarse ¿dónde está el balón?, cuando en realidad es el delantero el que ha desaparecido llevándoselo como por arte de magia. Aquel día en los Campos de Sport también hubo magia en el partido contra el Málaga, pero no fueron las piernas de los futbolistas las que lo crearon, fueron las piernas de la santanderina Cionín Villagrá, la jovencita que nació para bailar sobre ruedas y para proporcionar al patinaje artístico español su etapa más dorada.

El partido se disputó el 16 de septiembre de 1973. El Racing acababa de ascender a Primera División tras la aventura del equipo de los ... bigotes y era la tercera jornada. En la primera, el Racing había empatado en Santander contra el Zaragoza (1-1) y en la semana siguiente, en el primer desplazamiento, los hombres de José María Maguregui se las tuvieron que ver con el poderoso Barcelona, capitaneado por el cántabro Juan Carlos Pérez, que contaba con el astro Johan Cruyff. Se proclamaría campeón, pero en esta ocasión el Racing le paró los pies al obtener un valioso empate a cero gracias a una defensa muy bien organizada.

