Ruano: «Vengo a trabajar y darlo todo desde el minuto uno»

El Racing presenta a Alexis Ruano, su octavo fichaje de la temporada

Conoce bien los Campos de Sport porque los ha visitado en múltiples ocasiones como rival del Racing cuando éste estaba en la élite, pero este jueves por la mañana los ha pisado por primera vez como racinguista. Alexis Ruano, que cuenta con más de 320 partidos a sus espaldas en equipos como el Sevilla o el Valencia, defenderá ahora la camiseta del cuadro cántabro hasta junio de 2021 a pesar de tener otras ofertas «muy interesantes», como él mismo explicó. Lo cierto es que el tesón de Chuti Molina, director deportivo del club, a la hora de llevar las negociaciones ha pesado mucho. «Ha insistido mucho. Día tras día me ha llamado y me ha demostrado que me quiere de verdad. Además tengo compañeros que me han hablado muy bien del equipo, del grupo, del entrenador, de la afición, de la ciudad… Entonces hablé con mi familia, tomé una decisión y es la correcta», señaló en sus primeras palabras como verdiblanco.

El central llega del Al-Ahli de la Liga de Arabia Saudí y esta misma mañana tras pasar el reconocimiento médico con el Racing puso rumbo a La Albericia para reunirse con sus nuevos compañeros y efectuar su primer entrenamiento a las órdenes de Ania. Y por si alguien tenía dudas sobre su estado físico, el defensa completó tres cuartas partes de la sesión al mismo ritmo que el resto de jugadores. No sería descabellado verlo por primera vez con el dorsal 24 este mismo sábado ante el Logroñés en el último partido de pretemporada. «Vengo a trabajar y a darlo todo desde el minuto uno, como si tuviese 18 años», comentó.

«Para mí el futbol es lo más importante en mi vida. Me estaba preparando día tras día porque sabía que en algún momento iba a llegar el día de estar ahí y ahora estoy gracias al Racing» , explicó. Lo cierto es que el jugador echaba de menos la Liga española. «Tenía muchísimas ganas de volver. Arabia ha sido una experiencia muy poco complicada la verdad. Al principio muy bien, pero la segunda vuelta ha sido complicada. Si me pongo a contar estamos aquí hasta mañana», observó entre risas con su acento sevillano.