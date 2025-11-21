«El ruido exterior está afectando; no tengo ninguna duda». Así de tajante se muestra José Alberto con el mantra que se está instalando en ... otras plazas sobre las expulsiones que sufren los rivales del Racing, por otra parte el equipo que más faltas recibe en Segunda División. Ya lo dejó caer tras el empate ante el Granada. En caliente. Cinco días después, sostiene lo mismo. Que ese discurso condiciona. También a los árbitros, porque «todos los que estamos en el fútbol somos personas y todo influye».

«Todos decimos que no leemos nada, pero al final casi todo te llega, aunque intentes estar ajeno», reflexionaba el asturiano en la sala de prensa de La Albericia tras el entrenamiento del viernes. Lo ponía incluso en primera persona: «Os puedo asegurar que intento estar ajeno a lo que escribís, decís –los periodistas– y a lo que se comenta por fuera –en este caso, fuera de Cantabria–, pero no vivo en una burbuja. Estoy en la calle, te dicen cosas y eso te puede afectar, porque somos personas».

Como corolario, una sentencia: «Por supuesto que afectan la opinión pública y cualquier campaña que pueda haber en torno al equipo, tanto para bien como para mal. El ruido exterior está afectando; no tengo ninguna duda».

En cuanto a los últimos días, reconoce que «la sensación tras el partido ante el Granada fue de derrota más que de empate por las circunstancias», pero reivindica que «a medida que se ha acercado el partido del Burgos las sensaciones han sido las normales». «Hemos tenido buenos entrenamientos y hoy hemos hecho una sesión de balón parado, que va a ser importante de cara al partido», añadía respecto al que prevé un duelo muy intenso desde el inicio (Burgos-Racing, El Plantío, domingo,18.30 horas).

«El Burgos siempre es un rival muy exigente en El Plantío. Este año es curioso que parecen estar más fuertes fuera de casa, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil y físico. Creo que lo van a llevar mucho a los físico, porque este año están siendo más proactivos que otras temporadas. El buen momento que viven les hace atreverse a jugar más», reflexiona.

Para este partido tendrá que tomar la decisión de si alinea de inicio a sus internacionales tras sus viajes y una semana atípica y probablemente deba gestionar las ausencias de Michelin e Íñigo, que no da por seguras, pero sí como probables: «Creo que Clèment no va a llegar para el domingo, y la ausencia del entrenamiento de Íñigo es por los problemas que arrastra del pasado domingo. Va a ser duda hasta última hora, pero creo que será difícil que pueda participar».