El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto López. Juanjo Santamaría
Fútbol | Racing

«El ruido exterior está afectando»

José Alberto insiste en que la 'campaña' en torno a las expulsiones a los rivales del Racing condiciona a todos, incluidos los árbitros

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

«El ruido exterior está afectando; no tengo ninguna duda». Así de tajante se muestra José Alberto con el mantra que se está instalando en ... otras plazas sobre las expulsiones que sufren los rivales del Racing, por otra parte el equipo que más faltas recibe en Segunda División. Ya lo dejó caer tras el empate ante el Granada. En caliente. Cinco días después, sostiene lo mismo. Que ese discurso condiciona. También a los árbitros, porque «todos los que estamos en el fútbol somos personas y todo influye».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  4. 4

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8

    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
  9. 9

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  10. 10

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El ruido exterior está afectando»

«El ruido exterior está afectando»