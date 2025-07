Al menos seis refuerzos para completar el equipo

Tras la renovación de Marco Sangalli el Racing cuenta, a menos de una semana para que arranque la pretemporada, con 18 profesionales en el primer ... equipo, a falta de al menos seis fichajes y siempre a expensas de que futbolistas como Yeray, Suleiman Camara y Jeremy continúen o no en Santander, porque en ninguno de los casos se puede descartar completamente la cesión. De que continúen o no en el equipo dependerá el número de novedades, al igual que ocurría hasta la semana pasada con un Sangalli que de nuevo será un comodín para los extremos, la mediapunta y el lateral.

Chema Aragón, todavía recién aterrizado tras sustituir a Mikel Martija como director deportivo, trabaja con la tranquilidad de haber heredado un bloque bien definido y, en su mayor parte, con contratos de larga duración, pero confía en cerrar esta misma semana alguna operación antes de que el próximo lunes arranque la pretemporada. Aun así, el verano se prevé largo en lo que al mercado se refiere. Una ventana estival de fichajes que se cerrará, como es habitual, ya con la Liga comenzada.

Portería Un guardamente que haga la competencia a Ezquieta tras la salida de Parera

Con la titularidad bien cubierta, el equipo necesita sin embargo contratar un portero para suplir cualquier eventual ausencia de Jokin Ezkieta y, de paso, que el navarro tenga competencia. Esta función la cumplía a la perfección Miquel Parera, pero el balear terminó contrato y, consciente de que no iba a jugar en Santander, buscará otro destino para la próxima temporada. La posibilidad de promocionar a un guardameta de la cantera siempre está presente, pero el plan es fichar un portero para mantener la competitividad.

Defensa Alguna novedad para completar una línea bien nutrida, pero con interrogantes

La línea está bien cubierta, máxime si se materializa el fichaje de Álvaro González. Por la derecha Clèment Michelin es un especialista y tiene como alternativas tanto a Álvaro Mantilla -aunque últimamente JAL le ha alineado como central- como a Marco Sangalli.

En el lateral izquierdo se ha consolidado Mario García (que este año ya tendrá ficha y dorsal, y no solo dinámica, del primer equipo) y Saúl tiene aún contrato, con lo que la demarcación se da por cubierta. Además, por dos futbolistas formados en La Albericia.

Las claves Ventas El Racing mantiene su proyecto a largo plazo, no contempla salidas y solo habrá traspasos sise ve obligado a ello, como el año pasado con Peque

Ataque Aunque confía en retener a sus puntales, la zona de creación y ataque es la que más bajas ha sufrido y, por lo tanto, la que más habrá que reforzar

Retorno Por el momento la de Yeray, que regresa de su cesión a la Ponferradina y debe ahora ganarse el puesto, es la única alta del Racing 25-26

La nómina de centrales es amplia, con Javi Castro, Manu Hernando, el citado Mantilla y Javi Montero. Resta por ver si se reconduce la situación con el central tras la polémica de final de temporada, cuando no jugó, y si cumple el año que le queda de contrato. Jorge Salinas puede suplir a la perfección la baja de un Pol Moreno cuya presencia fue la temporada pasada testimonial. Más allá de lo que ocurra con la posibilidad de algún regreso a La Albericia, habrá pocas incorporaciones pese a la paradoja de que fue la línea que más ha sufrido este año.

Mediocentro Al menos un fichaje para afrontar el curso con garantías en lo numérico

Más allá de la valoración y características de los futbolistas de los que dispone el primer equipo para el eje, se trata de una cuestión numérica: es necesario un cuarto mediocentro. Aritz Aldasoro es una referencia, cada vez con más peso específico y recién renovado; Maguette Gueye está en crecimiento e Íñigo Sainz-Maza regresará tras una temporada casi completa en blanco por su lesión de ligamento cruzado. JAL probó ocasionalmente a Jeremy en el puesto, pero el propio técnico asturiano se refirió a ello como un experimento y cuando ha echado mano del canterano ha sido en líneas generales en su puesto natural, por detrás del delantero centro.

Buenos mimbres, pero falta un fichaje para afrontar con los efectivos suficientes, o al menos recomendables, la demarcación. Y, de paso, suplir de paso la ausencia de un Unai Vencedor que fue muy importante hasta el mes de abril, y de Víctor Meseguer, que no tuvo el protagonismo que se esperaba de él cuando se le fichó en el mercado de invierno, pero que aun así dispuso de muchos minutos. Ocurra lo que ocurra, debe llegar al menos un mediocentro, preferentemente de características ofensivas y en condiciones de hacer la competencia a los que ya están. Un perfil para ser titular, como lo ha sido este año Vencedor, más allá de las decisiones que después pueda tomar el cuerpo técnico a lo largo de la competición.

Mediapunta Refuerzos por el centro y previsión por si se produjera alguna salida

La línea más desequilibrante cuanta con dos de los jugadores franquicia del equipo: Andrés Martín e Íñigo Vicente, pero se ha perdido a los cedidos Pablo Rodríguez y Rober González. Marco Sangalli ha demostrado ser un buen recambio para las bandas, un puesto donde José Alberto tiene también a su disposición a Suleiman Camara. Sin embargo, el catalán apenas jugó en la segunda vuelta y puede marchar cedido, bien dejando su puesto a Yeray, que regresa después de un año y medio a préstamo en la Ponferradina, o abriendo la puerta a un fichaje.

Donde tendrá que reforzarse sin duda el equipo será en la mediapunta. El canterano Jeremy se ha quedado como el último especialista -y todavía hay que comprobar si continuará en Santander o marchará también cedido en busca de minutos- y se debe hacer al menos una incorporación para el puesto. El Racing no tiene ninguna intención de traspasar futbolistas, pero si durante el verano no pudiera evitar la salida de alguno de ellos (ya le ocurrió el año pasado con Peque, cuya cláusula de rescisión abonó íntegramente el Sevilla) deberá salir de nuevo al mercado. Eso sí, con mayor disponibilidad económica, como ocurrió asimismo el verano pasado, cuando se reinvirtió lo percibido por Peque.

Delantera Dos nueves para acompañar a Arana tras la marcha de Karrikaburu y Ekain

Juan Carlos Arana es en estos momentos el único delantero del equipo, al margen de que Jeremy pueda cumplir esa función en caso de necesidad. Como ocurre con Vicente y Andrés, el Racing no quiere desprenderse de él, pero serán necesarios al menos dos efectivos más, tanto para que haya competencia como para suplir las bajas del canario. Máxime cuando la temporada pasada José Alberto alternó ya en ocasiones el 4-2-3-1 habitual con un 4-4-2. Jon Karrikaburu dejó muy buena imagen en su temporada como verdiblanco, pero no tenía opción de compra y el objetivo del futbolista, que hará la pretemporada con la Real Sociedad, es quedarse en el primer equipo txuri-urdin, mientras que Ekain, un mediapunta que en Santander asumió el rol de tercer 'nueve', ya no es jugador del Racing.

Se trata de la línea que más necesitada está de refuerzos, en especial en lo numérico, y la que a priori exigirá una mayor inversión económica dada la cotización de los delanteros en el mercado, aunque también existe la alternativa, como el curso pasado en el caso del citado Karrikaburu, de reforzarla a través de una cesión.