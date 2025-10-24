Una semana a ritmo de Champions

El Racing encara una semana con tres partidos entre los que apenas dispondrá de tres días de descanso para recuperarse física y mentalmente. Y es ... que la irrupción de la Copa del Rey y el hecho de que la jornada 12 del campeonato regular se dispute en viernes, obligará a los de José Alberto a funcionar al ritmo de Liga de Campeones, con partido entre semana y para más inri con lesionados y jugadores que se van a perder uno de los tres encuentros por sanción. Mucha tralla para un Racing que quiere mantener el liderato. Cuestión de supervivencia. ¿La parte positiva? A priori sus rivales no deberían suponerle un gran problema.

El primer duelo llega mañana sábado en Mendizorroza ante unMirandés que no está teniendo buenos resultados en casa. Con las obras en Anduva, los burgaleses se tuvieron que mudar a Vitoria para disputar los partidos, pero es un escenario que no se les está dando nada bien.Hasta ahora solo han rascado un punto en ese estadio con un empate a cero ante el Leganés. Eso como locales, pero la verdad es que, aunque como visitantes han corrido mejor suerte, su situación no es para tirar cohetes. Son una de las cenicientas de la Liga con solo 9 puntos en su casillero y en el anteúltimo puesto de la clasificación. Solo al Zaragoza, el colista, le ha ido peor.

El Racing en cambio llega a Mendizorroza con ganas de revancha después de la eliminación del play off de ascenso a manos de los jabatos, aunque poco o nada queda ya de ese equipo. El exverdiblanco Juan Gutiérrez y poco más. José Alberto tendrá que lidiar con varias ausencias para el encuentro. Y es que el partido ante el Sporting dejó una buena tanda de damnificados. El asturiano no podrán contar con Sangalli ni Michelin por sanción –todavía deben cumplir un partido después de ver sendas rojas en El Molinón–, ni con Salinas, que aún se recupera de su rotura de mandíbula fruto de un choque con Yáñez, el portero de los asturianos. Arana no ha entrenado esta semana con el resto de sus compañeros, pero no está descartado por completo para viajar a Vitoria. Así todo, José Alberto tiene soluciones. Ya lo demostró ante el Deportivo la pasada jornada dando un vuelco a su libreta y es posible que repita plan en Mendizorroza.

La visita a El Pantío,el domingo 23 de noviembre a las18.30 horas La Liga anunció ayer el horario del partido frente al Burgos, habitualmente uno de los desplazamientos más numerosos de la afición verdiblanca. La cita de El Plantío, correspondiente a la 15ª jornada de Segunda División, tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a las 18.30 horas. A falta de un mes para que se dispute la jornada, todavía no se conocer cuántas entradas pondrá el club cantellano a disposición de los verdiblancos, si bien suelen ser varios cientos a las que se añaden las que se compran en taquilla o de forma electrónica. En los últimos años, el lugar de quedada de la afición cántabra es la Plaza División Brunete, a menos de cinco minutos a pie de El Plantío.

Después, el martes, llega la cita con la Copa del Rey. Primera ronda ante la SDLogroñés, de Segunda RFEF, un partido que debería ser un trámite para los verdiblancos. Aunque en el territorio copero las sorpresas siempre tiene cabida. La Liga exige precisión quirúrgica y cero distracciones, pero el encuentro que se va disputar enLas Gaunas puede abrir una puerta. La posibilidad de avanzar y hacer algo grade. Parte de esa ilusión que persigue al Racing y que hace a los aficionados preguntarse ¿Y por qué no? Además, superar rondas significa también más ingresos, más visibilidad y más razones para creer que este equipo puede volver a donde pertenece.

La temporada pasada el Racing llegó hasta la tercera ronda. Ahí cayó a manos del Celta en El Sardinero, en un partido que los cántabros disputaron de tú a tú y que dejó una buena recaudación en las arcas del club. Por no hablar de que un equipo que compite en varios frentes es un equipo que no pierde el hambre. Y el Racing ha demostrado que sabe pelear.

Tres partidos en siete días Mirandés-Racing Liga (jornada 11)-Sábado, 21.00

SD Logroñés-Racing Copa (primera ronda)Martes 28, 19.30

Racing-Real Sociedad B Liga (jornada 12) Viernes 31, 20.30

siguentes compromisos Las Palmas-Racing Liga (jornada 13) 9 noviembre, 14.00

Racing-Granada Liga (jornada 14)15 noviembre, 21.00

Burgos-Racing Liga (jornada 15)23 noviembre, 18.30

Y después de la aventura copera en un estadio mítico como Las Gaunas, los Campos de Sport abrirán de nuevo sus puertas para recibir a la Real Sociedad B el viernes 31. La última vez que los txuri urdin se enfrentaron al Racing fue en Segunda DivisiónB en la temporada 2020-2, y de aquellas dieron un buen repaso a los cántabros ganándoles 4-1 y 0-1 en Liga. De hecho, acabaron ascendiendo.Pero desde entonces la cosas han cambiado mucho. Ahora los guipuzcoanos son terceros por la cola con 9 puntos, igual que el Mirandés, y ostentan el dudoso honor de ser el peor visitante de la categoría. Todavía no han sumado un punto fuera de casa. Eso y el empuje de unos Campos de Sport que nunca defraudan hacen que el escenario no pueda pintar mejor para un Racing hambriento de puntos que le ayuden a pelear por el ascenso.