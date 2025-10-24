El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, con un balón, durante un entrenamiento en los Campos de sport. Roberto Ruiz

Una semana a ritmo de Champions

Calendario ·

El Racing encara tres partidos en siete días entre los dos encuentros de Liga ante Mirandés y Real Sociedad B, y el enfrentamiento de Copa ante la SD Logroñés

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Racing encara una semana con tres partidos entre los que apenas dispondrá de tres días de descanso para recuperarse física y mentalmente. Y es ... que la irrupción de la Copa del Rey y el hecho de que la jornada 12 del campeonato regular se dispute en viernes, obligará a los de José Alberto a funcionar al ritmo de Liga de Campeones, con partido entre semana y para más inri con lesionados y jugadores que se van a perder uno de los tres encuentros por sanción. Mucha tralla para un Racing que quiere mantener el liderato. Cuestión de supervivencia. ¿La parte positiva? A priori sus rivales no deberían suponerle un gran problema.

