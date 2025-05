«Somos el Racing, jugamos en El Sardinero y vamos a ganar»

El césped de las Instalaciones Nando Yosu ya se había vaciado cuando José Alberto López se sentó frente a los micrófonos, sabiendo que, esta vez, ... no hay margen para el error ni para las excusas. En la antesala del partido más decisivo del año, este domingo ante el Granada, con El Sardinero como juez (18.30horas), el técnico del Racing compareció sereno. «Jugamos en El Sardinero con nuestra afición, nos sentimos fuertes y estamos convencidos de que vamos a ganar», repitió, como si la frase fuera un salvavidas. Porque lo es. Todo se resume a eso, un último esfuerzo, una última bala en el tambor.

Esta en juego la posibilidad de disputar o no el play off de ascenso a Primera, algo por lo que el equipo ha luchado desde el inicio de temporada, bien de manera directa o bien a través de la fase de acenso. Un extremo que ya señaló el capitán Íñigo Sainz-Maza el jueves en un Sonderklass, y que está mañana ha confirmado el propio José Alberto. «Nadie nos ha puesto ese objetivo. El club no nos lo ha puesto. Lo pusimos los jugadores y el cuerpo técnico porque nos sentíamos capaces y la única visión que teníamos era ganar el siguiente partido, ir a cualquier sitio a por el rival y a ganarle», confesó el asturiano.

Y ahora ha llegado ese momento decisivo de la temporada. El que abrirá la puerta de disputar ese play off a y tener opciones de llegar a la élite. El técnico tiene claro cuales son las máximas para afrontar el reto. «Tenemos que hacerlo von muchísima ilusión y optimismo, y con la seguridad y la garantía de que estamos preparados para jugar este tipo de partidos, que son el tipo de encuentros que todos soñamos con jugar desde que somos pequeños. Es un partido súper bonito», comentaba José Alberto justo la misma semana que el presidente del Racing, Manolo Higuera ratificaba su confianza en él y en la plantilla. «Ha expresado su sentimiento como presidente y como racinguista«, decía el asturiano, que se centra en lo que le toca en le plano deportivo.

«Nosotros nos dedicamos a preparar el partido de la mejor manera posible, a que los jugadores estén preparados, a aislar al equipo de todo el entorno e intentar centrarnos en lo que está en nuestra mano«, señalaba el míster, que añadía que se trata de «jugar el partido y hacerlo de la mejor manera posible. A partir de ahí ofrecer el mejor rendimiento y que el equipo esté preparado para ganar».

Y en ese sentido tiene claro cuáles serán las claves del partido y qué es lo que ha cambiado Pacheta en el Granada para conseguir resultados. «Conozco a Pacheta desde hace ya bastantes años, es un entrenador que que maneja muy bien todos los aspectos comunicativos y lo que ha cambiado es la energía con la que estaban y la estructura de juego», detallaba. Pero realizó un análisis más detallado. «Ha cambiado ciertos mecanismos. Está haciendo lo que Granada debería de haber hecho desde el inicio de temporada. Nosotros somos conscientes de sus fortalezas, también conocemos sus debilidades y vamos a intentar neutralizar sus fortalezas y aprovechar sus debilidades para ganar el partido», comentaba.

El partido ante los nazaríes será muy exigente, tanto a nivel físico como mental. Manolo Higuera, durante la rueda de prensa que ofreció esta semana, comentaba que a su juicio, quizá a estas alturas de la temporada algunos jugadores acusaban la carga de minutos en las piernas por haber tenido poco descanso. Algo que José Alberto comparte. «Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero nosotros hemos intentado tomar las decisiones que creíamos que eran las mejores cada semana para ganar cada partido», argüía. Además, no quiso poner excusas. A estas alturas de la temporada al técnico no le vale otra cosa que ganar. Sin peros. «Ahora ni gasolina ni energía ni nada. No hay otra que solo afrontar con todo lo que tenemos lo que queda, y lo que queda es una final», comentaba taxativo.

Y para disputar esa final el Racing cuenta un importante factor a favor. Va a jugar en un Sardinero lleno que se volcará, como hace siempre, con el equipo. Un caldera a su servicio para ganar al Granada, aunque lo cántabros podrían alcanzar el play off con tan solo un empate. El Racing saldrá al campo con mentalidad ganadora, según su entrenador, pero sabiendo también qué es lo que tiene que evitar a toda costa. «Es importante gestionar bien todas estas emociones que uno va sintiendo a lo largo de los propios partidos y es normal tener miedos», decía el asturiano. «Es normal tener cierta inquietud antes del propio partido porque somos personas. Todos tenemos nuestros miedos, nuestras debilidades, incertidumbre en ciertas cosas...», detallaba, y daba un apunte para normalizarlo. «Incluso el equipo que fue campeón del mundo de España, en un documental que vi hace poco, hablaba de estas cosas. Y son 'cracks', leyendas del fútbol español y hablaban de todo esto».

Eso sí, en el momento en que el colegiado pita y da comienzo el partido, hay aspectos que tienen que pesar más que otros a juicio de José Alberto. «Cuando el balón empieza a rodar hay que dar un paso al frente, ir a por ellos, ganar al rival que tienes delante y eso a veces se hace con fútbol y también otras veces se hace con un par de pelotas», subrayaba. "Que la gente lo tenga claro; somos el Racing, jugamos en El Sardinero y el domingo vamos a ganar", declaró contundente.

En la pasada jornada ante el Eldense hubo varios cambios en el once inicial, pero lo que se mantuvo inmutable fue la parcela defensiva. Repitió la zaga del encuentro anterior con Mantilla y Javi Castro en el centro, una decisión que el técnico asturiano defendió porque estaba, según él, contento con su rendimiento. Después de encajar tres goles en Elda con los dos centrales, José Alberto ofrece la misma respuesta cuando se le pregunta si mantiene su postura,. «Sí, estoy contento con el rendimiento que dio el equipo el otro día», señaló, aunque con ciertos matices. «Hay cosas mejorables como por ejemplo, el balón parado. No podemos encajar dos goles en situaciones de córner, donde el equipo se está mostrando muy fiable», decía, pero prefería «no ahondar más en la herida. Estoy contento como el equipo gestionó las emociones independientemente del resultado».

Agradecimiento a la afición

Para la afición no tiene ningún reproche. «Poco podemos decirle, más que agradecerle todo lo que que está haciendo por nosotros», decía. El asturiano hizo el ejercicio de ponerse en la piel de los aficionados y comprende qué puede pasar por sus cabezas. «Entiendo la decepción en ciertos momentos, la desilusión, porque nosotros somos los primeros que nos decepcionamos porque nos hemos puesto el listón muy alto». Y es precisamente ese baremo el que puede causar cierto malestar al convertir la ilusión en expectativas. «Está tan alto que a la mínima que lo bajamos un poquito aparece esa desilusión, esa preocupación. Es normal porque hay una ilusión muy grande en torno al equipo», señalaba.

También quiso mandar un mensaje de agradecimiento. «La afición es extraordinaria. Creo que a veces son hasta demasiado buenos con nosotros. Está impresionante levantándonos en los momentos más difíciles». El más duro para José Alberto fue el que se vivió el curso pasado en La Cerámica con la derrota ante el Villarreal B. «Fijaros cómo el equipo se ha levantado después haciendo esta temporada cuatro puntos más que la pasada, con opciones y dependiendo de nosotros el último partido», recordaba. Ahora solo quiere mirar hacia delante. «Tenemos la oportunidad de dar ese paso y confirmar que esta temporada ha sido mejor que la pasada. Y estoy convencido que lo vamos a hacer».