La capitana del Racing femenino, Ali Ruiz (Santander, 1998) confiesa que el nivel de las niñas de la cantera verdiblanca «es increíble». Cree que hay ... que «avanzar poco a poco» en la evolución de este deporte. Y en cuanto a las opciones de ascenso del equipo masculino a Primera División, lo tiene claro: «Soy muy optimista y confío 100% en ellos».

-¿Cuál es la mejor experiencia que ha vivido hasta la fecha como futbolista?

-No puedo elegir, tengo dos. Jugar en El Sardinero, aunque jugué como visitante, y la otra, sin duda, este año, pertenecer al Real Racing Club, que es lo que he soñado desde pequeña.

-¿Cómo cree que ha evolucionado el fútbol femenino principalmente en Cantabria en los últimos años?

-Sobre todo, obviamente, todas las niñas que ves ahora que les gusta al fútbol. Y me ha llamado la atención muchísimo este año ver las categorías inferiores. Las peques del Racing, que las ves y son una locura. Es increíble lo buenas que son.

-¿Cuáles deben ser los próximos avances del fútbol femenino?

-Tiene que ir creciendo poco a poco. Obviamente, no se puede igualar al masculino en tan poco tiempo. Tiene que avanzar paso a paso.

-En todo caso, desde que empezó hasta el día de hoy, además del nivel de las niñas, ¿cuál ha sido el mayor cambio que ha presenciado?

-Todo lo que hemos tenido este año. El espacio que nos ha dado el club; poder jugar en hierba natural, que parece una tontería, pero profesionaliza mucho más el equipo.

-Sobre la actualidad del Racing masculino ¿Qué balance general hace de la temporada?

-Creo que han hecho una gran temporada. La afición lo puede ver un poco nublado por estos últimos partidos, pero son personas, pueden tener momentos malos y lo importante es que vamos a ganar este domingo.

-¿Qué le ha fallado al equipo en los últimos partidos?

- Por lo que se ve desde casa o desde la grada, esa puntita de intensidad. Pero es que creo que han estado a un nivel altísimo durante toda la temporada y es muy difícil mantenerlo, aunque desde fuera parezca tan fácil.

-Está tan segura que la pregunta es obligatoria. Si el Racing entra en play off, ¿hay algún equipo al que le tenga miedo?

-No, no. No, porque ya han demostrado todo de lo que son capaces. Creo que podemos competir con cualquiera.

-¿Logrará el Racing el ascenso a Primera esta temporada?

-Creo que sí. Soy muy optimista y confío 100% en ellos.

-¿Qué mensaje envía la capitana del Racing femenino para este partido?

-Que tenemos que confiar en el equipo y que nos han demostrado todo de lo que son capaces. Lo que necesitan ahora es que empujemos todos. El Sardinero este domingo tiene que ser una olla a presión y juntos lo vamos a conseguir. Seguro.