Siga la línea

«Perdone, ¿para ir a la 45?», pregunta el de la camiseta verdiblanca. «Siga esa línea», le responden. «¿Qué línea?», insiste despistado. «La de Burgos ... y de ahí, todo hacia delante, claro». Porque ese equipo redondo de El Plantío, con su pegada arriba, su solidez atrás y su capacidad de control para que, ya en ventaja, no suceda nada más, es el verdadero candidato al ascenso. Vale, sin una brillantez exuberante, pero la solvencia cotiza al alza. El Olimpo de la Segunda División no acepta ni réplicas ni imitaciones. Los gallos los quiere de raza y pedigree. Porque uno de los males que ha sufrido este Racing en las dos últimas temporadas es el de la noria. Ahora arriba y la semana que viene, abajo. Hay que seguir puliendo defectos pero, sobre todo, darle continuidad a las virtudes, que son muchas. La línea está marcada.

El partido de esta tarde en los Campos de Sport es tan bueno para continuar por ese camino como para pegarse un castañazo y despeñarse por la ladera de los puestos de play off. Tiene trampa. Que si el Eibar no gana en Santander desde 1992;que si sólo ha rascado dos empates en siete partidos a domicilio esta temporada; que si el puesto de su entrenador, Beñat San José, corre peligro; que si vienen de perder en casa ante un colista que jugó 70 minutos con un futbolista menos... Ya, sí. De reanimaciones ajenas y moribundos resucitados está la historia racinguista llena.

El Racing busca la continuidad en su rendimiento. Aunque esta tarde, José Alberto no podrá alinear a los mismos once que el domingo pasado. Maguette Gueye, sancionado tras ver la quinta cartulina amarilla, se pierde el encuentro ante el Eibar. Hay que buscar sustituto al senegalés en la sala de máquinas. Yson tres los aspirantes al puesto. Con distintas situaciones y argumentos a su favor. Íñigo Sainz-Maza es el que anda más en forma. A Aritz Aldasoro, el míster le alabó su actitud la semana anterior tras cinco partidos sin jugar. Una titularidad hoy puede ser un caramelo para enchufar de nuevo al vasco. YSergio Martínez, de perfil más ofensivo, es de la confianza del míster, aunque esta semana se ha ejercitado como mediapunta y tiene pinta de que, esta vez, es el tercero en la parrilla de salida. A Maguette se le une la baja por lesión de Clèment Michelin, con una rotura de fibras en el gemelo derecho.

El míster dijo el viernes que no, pero la elección del once puede estar condicionada por la disputa de tres encuentros en apenas una semana y dos viajes bastante complejos en medio. Después de recib ir al Eibar, el jueves se viaja a Ponferrada en el día y en autobús para disputar la segunda eliminatoria de Copa y llegar en la madrugada del viernes a Santander. Y el sábado, avión camino de Cádiz, donde el domingo hay otro compromiso liguero. Hay que administrar cargas. YJosé Alberto ha probado algunas cosas diferentes en los últimos días. Habrá que ver con qué intenciones. Como, por ejemplo, que Marco Sangalli trabajase siempre como lateral derecho, aún cuando Michelin todavía estaba disponible. O que Jorge Salinas alternase el centro de la zaga con la banda izquierda. Pese a todo, atrás no se barruntan cambios. Como mucho, que Facu González recupere la titularidad en detrimento de Javi Castro. El uruguayo tuvo una larga charla el jueves, en un banquillo de los Campos de Sport, con su entrenador.

Todo el equipo, pero la defensa y el portero especialmente, tienen un reto interesante por delante. Dejar la portería a cero por segunda semana consecutiva sería la leche. Más de un año ha pasado desde la última vez que se consiguió algo así. En concreto, el 23 de noviembre de 2024, tras la victoria (2-0) frente al Burgos y el famoso empate de Málaga (0-0) que inició la caída del equipo.

El dilema

Pero, para dilema, en la punta de ataque. José Alberto tiene tres cartas en su poder. Como esas del FC –lo que toda la vida fue el FIFA– doradas, brillantina, holograma, luces de neón y espumillón. Porque el asturiano tiene para elegir entre el actual pichichi de la competición, el futbolista revelación del campeonato y un delantero que querrían para sus plantillas todos los equipos de Segunda División. Asier Villalibre, Jeremy Arévalo y Juan Carlos Arana. Ocho goles, seis tantos y 26 dianas en las dos temporadas anteriores. Esos son sus respectivos credenciales.

Como el pasado domingo al central del Burgos Grego Sierra, Villalibre ha metido cuerpo y tiene ganada la posición a sus dos compañeros. Puede sonar extraño tener al máximo artillero de la Liga, que además lleva tres partidos consecutivos mojando y sentarle a las primeras de cambio. Pero es que el nivel mostrado por Jeremy no lo haría tan descabellado y a Arana no lo vamos a descubrir a estas alturas.

Y aun buscando cierta regularidad en su rendimiento, el Racing está en el vagón cabecero de la clasificación. A codazos. Se está poniendo bonita la pelea por el ascenso. De ahí la importancia de no bajar el nivel. De mantener la línea iniciada en El Plantío. Además, con un argumento más para aumentar el potencial. Unos Campos de Sport que andarán rondando una jornada más los 20.000 espectadores.

«Un campo con mística», decía el técnico del Eibar, Beñat San José, en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde. Quizá venga a Santander a jugarse el puesto y con esa ansiedad también debe jugar el Racing para seguir adelante en su camino hacia la 45. La dirección ya la sabe. Ahora lo que hace falta es no desviarse.