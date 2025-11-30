El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto observa el trabajo de sus futbolistas mientras ellos corren en un momento de la sesión del miércoles. Javier Cotera

Siga la línea

Tras la convincente victoria ante el Burgos, el Racing recibe al Eibar con la intención de mantener la continuidad en su búsqueda del ascenso

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:12

«Perdone, ¿para ir a la 45?», pregunta el de la camiseta verdiblanca. «Siga esa línea», le responden. «¿Qué línea?», insiste despistado. «La de Burgos ... y de ahí, todo hacia delante, claro». Porque ese equipo redondo de El Plantío, con su pegada arriba, su solidez atrás y su capacidad de control para que, ya en ventaja, no suceda nada más, es el verdadero candidato al ascenso. Vale, sin una brillantez exuberante, pero la solvencia cotiza al alza. El Olimpo de la Segunda División no acepta ni réplicas ni imitaciones. Los gallos los quiere de raza y pedigree. Porque uno de los males que ha sufrido este Racing en las dos últimas temporadas es el de la noria. Ahora arriba y la semana que viene, abajo. Hay que seguir puliendo defectos pero, sobre todo, darle continuidad a las virtudes, que son muchas. La línea está marcada.

