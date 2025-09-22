El vídeo del saludo racinguista
Santander
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:18
En este caso no fue una celebración, sino un saludo que, pese al punto obtenido a domicilio, supo a muy poco. Aun así, los futbolistas ... se dirigieron a la zona de El Arcángel donde se encontraban los aficionados cántabros para agradecerles el apoyo y el largo desplazamiento.
🫂 Por acompañarnos allá donde vayamos— Real Racing Club (@realracingclub) September 21, 2025
📣 Por animarnos de principio a fin
💚 GRACIAS#CórdobaRacing pic.twitter.com/2dMOATnwCz
«Por acompañarnos allá donde vayamos. Por animarnos de principio a fin. Gracias», resumía el Racing en su clásico vídeo de cierre de jornada, esta vez ya de madrugada.
