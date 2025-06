Astillero y Pedreña no andan lejos

Sergio Herrero Santander Sábado, 21 de junio 2025, 18:51 Comenta Compartir

Astillero, quinta, y Pedreña, sexta. Mitad de tabla, en el estreno de la ARC1. Pero la actuación de la San José y la Pedreñera merece un análisis más profundo que ese. Porque no han andado lejos. Santurtzi fue a su bola este sábado en la ría astillerense y ganó con solvencia. Pero los seis siguientes se apretujaron en apenas diez segundos. Las dos traineras cántabras finalizaron a cinco y nueve, respectivamente, del subcampeón en la Bandera Real Astillero de Guarnizo: Zumaia. Si no ha sido un espejismo de inicio de temporada, no deja de ser un buen comienzo para pensar en divertirse entre los mejores de la categoría.

Eso sí, en una regata en formato contrarreloj cual prólogo ciclista, ninguno de los dos botes cántabros aspirantes a ello logró colarse en la tanda de honor de cara a la jornada de este domingo en Pasajes. Dos segundos les sobraron a los azules. Les tocará bogar en la segunda manga. Al menos, de momento.

Si Astillero y Pedreña no estuvieron lejos, Castreña y Camargo no estuvieron ni cerca. Para las otras dos traineras cántabras no fue un buen inicio del campeonato en esta contrarreloj al sur de la Bahía. Ambos, junto con Hondarribia, marcaron un tiempo peor que el ganador en ARC2: Hibaika.

Santurtzi puso sobre el agua sus credenciales al ascenso a la Liga ACT. Es pronto, claro, pero los nueve segundos sobre el pelotón perseguidor parecen algo más que un rato de lucidez. En esa grupeta, además de Astillero y Pedreña, Zumaia, Arkote, Zarautz y Lapurdi. Y, ojo, porque Deusto y San Pedro tampoco se quedaron a años luz. Aunque para estos últimos, recién descendidos de ACT, el noveno puesto es una decepción. Pero tiene pinta de que la ARC1 va a estar muy entretenida este año.

ARC2

Astillero fue este sábado epicentro traineril. Un ir y venir de remeros. El colorido de los platanitos. Los gritos de los patrones. Desde el puente de Pontejos hasta Maliaño. Ir y volver. Ir y volver. También fue turno para el estreno de la tercera categoría, una ARC2 menos populosa que su hermana mayor. Un representante cántabro tomó la salida. Con no mucha fortuna. Y es que tiene pinta de que esta competición está mucho más desequilibrada. Laredo finalizó en quinta posición, sólo por delante de una lejana Lutxana y a más de un minuto de la tripulación ganadora:la de Hibaika. Los de Rentería no tuvieron rival. Ni siquiera en Portugalete, que arribó 23 segundos después.

Liga ETE

Maliaño en plenas fiestas de San Juan, pero en el agua no fue un buen día para Camargo, aunque bastante mérito tiene competir con dos traineras. Con chicos y chicas. Porque este sábado fue el estreno también para la Virgen del Carmen femenina en la Liga ETE. Estar ya es un logro y el margen de mejora muy alto.

Las del barco verde se quedaron muy lejos del resto de competidoras en una regata en la que Zarautz y San Juan prometen un duelo por el título. Este sábado, en Astillero, el gato al agua y la bandera se los llevaron las primeras. Con autoridad, pero tampoco mucha.

Este domingo, en Pasajes

La ARC2 descansa este domingo y no volverá hasta el próximo sábado, en Rentería. Sin embargo, el fin de semana tiene sesión doble para ARC1 y Liga ETE. Ambas categorías se desplazan hasta Pasajes para afrontar la segunda regata de la temporada. Allí, todas las traineras cántabras buscarán mejorar los registros de su estreno. Y, en el caso de Astillero y Pedreña, demostrar que esta campaña se puede contar con ellos, al menos para dar guerra. Las Ligas ACT, entre ellas la femenina, donde estará Astillero, tendrán que esperar aún hasta el 6 de julio para echar los botes al agua en Bilbao.