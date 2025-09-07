El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Rápida carrera de los novillos de Astolfi
Astillero, tras terminar la regata en la Bandera de La Concha. EITB

Astillero, quinta en la primera regata de La Concha

Las azules son terceras en su serie, en la que Donostia Arraun Lagunak coge una gran ventaja para ganar la bandera el próximo domingo

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:56

Astillero volvió a ser, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, el mejor del resto. Porque el primer día en aguas de San Sebastián replicó la clasificación de la ya pasada Liga Euskotren. Las cuatro primeras, con la campeona Donostia Arraun Lagunak exhibiéndose, remarán en la tanda de honor el próximo domingo. Y Astillero fue el mejor del resto. Las azules fueron quintas en una regata de menos a más y en la que fueron terceras en su serie.

Las cántabras estaban emparejadas con los dos mejores barcos de la Liga, Donostia Arraun Lagunak y Tolosaldea, más una trainera de 'su' Liga, Donostiarra. De inicio, las campeonas de Liga salieron fortísimas, y pusieron algo de renta sobre Tolosaldea. Donostiarra y Astillero viajaban a más segundos.

Así se llegó a la ciaboga, por la que pasaba Arraun Lagunak en 4.59, con Tolosaldea a cinco segundos, y Donostiarra y Astillero, que había cogido a su rival guipuzcoano, a diez. Donostiarra se volvía a escapar de las azules tras el giro, pero esta vez las astillerenses no se quedaban muy lejos.

Donostia Arraun Lagunak controló la regata en todo momento y en meta firmó un crono de 10.29.20 que le da muchos números para ondear la Bandera de La Concha el próximo domingo. Tolosaldea entraba a diez segundos exactos (10.39.20). Y como ha sucedido en varias regatas de la temporada, Astillero exhibió un gran final para sobrepasar a Donostiarra en las últimas paladas. Las azules fueron terceras en esa tanda (10.53.88), con Donostiarra a 44 centésimas (10.54.32).

En la segunda tanda, competían el tercer y cuarto clasificado de la Liga, Orio y Zumaia, e hicieron valer su superioridad respecto a Hibaika y Hondarribia. Orio ganó la tanda para ser tercera en la general (10.40.04), con Zumaia segunda para ocupar el cuarto puesto (10.45.10).

