La trainera de Astillero, en plena boga en la regata de Guetaria. EITB
Remo

Fin de fiesta para Astillero

Las azules terminan quintas en la Liga Euskotren, a pesar de ser últimas en la regata de Guetaria

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:12

Con la permanencia asegurada el sábado en Ondárroa, los deberes estaban hechos. Faltaba redondear la temporada y defender la quinta plaza ante Hibaika. Y Astillero lo consiguió, aunque por apenas un punto. Las de Rentería ganaron la primera tanda, en la que las azules fueron cuartas para cerrar a la postre la clasificación. Pero eso no les dio a las guipuzcoanas. El '+4' de Astillero las obligaba a más y no pudieron pasar del quinto puesto. Así, Astillero cierra la Liga quinta, con 50 puntos, uno más que Hibaika. La regata la ganó Tolosaldea, que igualó con Orio a puntos (105), pero se llevó el subcampeonato.

Hibaika puso agua de por medio en una regata en aguas de Guetaria con algo más de ola que el sábado en Ondárroa. Astillero viajaba de inicio a un par de segundos, pero la diferencia fue aumentando. Por la ciaboga, las azules giraban ya a cinco segundos de Hibaika.

La renta iba aumentando, y Astillero se situaba a siete segundos en el segundo largo. Parecía que las cántabras iban a comenzar la remontada, pero esta vez la diferencia era mucha. Ganó Hibaika (11.00.30), con Donostiarra segunda (11.03.86), Hondarribia tercera (11.05.30) y Astillero cuarta (11.06.76).

Con el fin de la Liga, Donostia Arraun Lagunak es el campeón. Hondarribia pierde la categoría y Donostiarra bogará en el playoff de permanencia.

