Bucsa avanza a segunda ronda en Estados Unidos

Marco G. Vidart Santander Lunes, 25 de agosto 2025, 21:29 Comenta Compartir

La cántabra Cristina Bucsa ya está en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el último torneo del Grand Slam del año. La torrelaveguense despachó sin ningún problema a la estadounidense Claire Liu, número 371 del mundo y que venía de la fase previa, por un contundente 6-2 y 6-1. Su rival en la segunda ronda será la filipina Alexandra Eala, que necesitó los tres sets para batir a la danesa Clara Tauson (6-3, 2-6 y 7-6).

El partido en Nueva York ya empezó favorable para Bucsa, con un break en el primer juego. Con las dos jugadoras conservando su saque, con 4-2 para la cántabra llegó otra rotura de servicio para el 5-2 que encarrilaba la manga. Bucsa cerró el set con su servicio en el siguiente juego.

Y el segundo set, tras el 1-1 conseguido con su saque por ambas tenistas, no tuvo más historia que esa. Bucsa encadenó los cinco juegos siguientes para avanzar a la segunda ronda ante una rival que promete ser mucho más dura. Eala es la número 75 del mundo, por el puesto 95 con el que llega a Nueva York la cántabra.