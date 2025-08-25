Bucsa avanza a segunda ronda en Estados Unidos
La torrelaveguense derrotó en la primera ronda del último grande del año a la estadounidense Claire Liu por 6-2 y 6-1
Santander
Lunes, 25 de agosto 2025, 21:29
La cántabra Cristina Bucsa ya está en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el último torneo del Grand Slam del año. La torrelaveguense despachó sin ningún problema a la estadounidense Claire Liu, número 371 del mundo y que venía de la fase previa, por un contundente 6-2 y 6-1. Su rival en la segunda ronda será la filipina Alexandra Eala, que necesitó los tres sets para batir a la danesa Clara Tauson (6-3, 2-6 y 7-6).
El partido en Nueva York ya empezó favorable para Bucsa, con un break en el primer juego. Con las dos jugadoras conservando su saque, con 4-2 para la cántabra llegó otra rotura de servicio para el 5-2 que encarrilaba la manga. Bucsa cerró el set con su servicio en el siguiente juego.
Y el segundo set, tras el 1-1 conseguido con su saque por ambas tenistas, no tuvo más historia que esa. Bucsa encadenó los cinco juegos siguientes para avanzar a la segunda ronda ante una rival que promete ser mucho más dura. Eala es la número 75 del mundo, por el puesto 95 con el que llega a Nueva York la cántabra.
