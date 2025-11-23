El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Ferrer, tras la final. Afp
Final

Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»

El capitán de la 'Armada' se emplazó a buscar la séptima Ensaladera en 2026: «El año que viene volveremos a insistir y tendremos otra oportunidad»

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

«Estoy contento. Hemos estado cerca y el equipo lo ha dado todo», fueron las primeras palabras de un David Ferrer sonriente pese a la derrota en la final. El capitán español reconoció que Italia era la justa campeona: «Han sido pequeños detalles, pero esto es deporte y hay que aceptarlo». Sí quiso poner en valor el rendimiento de sus cuatro jugadores durante la Final a 8 de Bolonia: «Ha sido una buena semana y estoy orgulloso de ellos. Me siento muy feliz por lo que han conseguido».

Ferrer se emplazó a buscar la séptima Ensaladera en 2026: «El año que viene volveremos a insistir y tendremos otra oportunidad». Además, el capitán de la 'Armada' reconoció que «las emociones que han tenido esta semana no las van a volver a tener». «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional», finalizó.

Noticias relacionadas

Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España

Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España

España se queda en Bolonia sin su séptima Ensaladera

España se queda en Bolonia sin su séptima Ensaladera

Cobolli finiquita el sueño de España

Cobolli finiquita el sueño de España

Berrettini, muy superior a Carreño

Berrettini, muy superior a Carreño

Por su parte, Pablo Carreño confesó que «en España el partido de Jaume se hubiera ganado», por la presión que puso la afición italiana durante el duelo decisivo. Mientras, Marcel Granollers dejó claro que «hemos demostrado esta semana que somos un equipo por encima de todo».

Por último, Jaume Munar, el número uno de la 'Armada', reconoció que le había faltado algo: «Ahora mismo siento más dolor que otra cosa. En el partido, ha habido subidas bajadas». Sin embargo quiso sacar el lado positivo de todo lo vivido esta semana: «Me quedo con el disfrute personal porque en esta Copa Davis, he dado un paso al frente. Ha sido un camino muy largo y hemos dado todos pasos adelante».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  2. 2

    Fallece Conchi García, referente de la pandereta y el folclore cántabro
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  5. 5

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  6. 6

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  7. 7

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  8. 8

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  9. 9

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»

Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»