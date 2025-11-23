Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera

Enric Gardiner Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Era muy difícil e Italia se encargó de que fuera imposible. Los italianos, los grandes favoritos y dominadores de esta competición, conquistaron su tercera Copa Davis consecutiva al derrotar a España en la final (2-0). Los triunfos de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño (6-3 y 6-4) y de Flavio Cobolli contra Jaume Munar (1-6, 7-6 (5) y 7-5) apagaron el sueño de los de David Ferrer, que rompieron pronóstico tras pronóstico para alcanzar esta final, pero no pudieron contra los anfitriones.

Nada que reprochar a Munar, Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez. Exprimieron hasta el final sus opciones y ante unas gradas pobladas de italianos sucumbieron cuando ya avistaban la copa en el horizonte. Los chicos de Ferrer solo pueden estar orgullosos de una semana mágica en Bolonia, después de estar a un punto de quedar eliminados por Dinamarca en septiembre y tras remontar a la República Checa en cuartos de final y sorprender a Alemania en semifinales.

Pocos hubieran dado un duro porque este equipo, sin Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich, tendría una oportunidad de ganar este título, pero ellos se encargaron de demostrar que en la Davis todo es posible.

Hasta que salió el saque de Berrettini a relucir. El italiano, encargado de abrir la final contra Carreño, estuvo intratable con el servicio, el arma más poderosa en esta pista 'indoor'. Ganó el 83 % de puntos con este golpe, perdió solo seis puntos con el primer saque y no permitió que Carreño generara ni una sola bola de 'break'. Pese a solo haber ganado seis partidos desde mayo, el finalista de Wimbledon en 2021 ha resucitado en esta Davis, ganado sus tres partidos sin ceder ni un set y allanó el camino al tercer título consecutivo de los de Filippo Volandri.

Con el 1-0, Cobolli saltó a la pista mucho más tranquilo. Quizás incluso relajado y sorprendido por lo que se encontró enfrente. Un Munar de escándalo, jugando un tenis a todas luces brillante. La magia le duró unos cuarenta minutos, suficiente para colocarse 6-1 y 1-0 con 'break' en el segundo parcial. En el juego siguiente, cuando tenía que salvar bola de rotura en contra, una persona en el público sufrió un problema y el partido tuvo que suspenderse durante diez minutos. Munar perdió la aceleración, pero no la cara al encuentro. Cobolli le empujó a un set de una hora y media en el que salvó cuatro pelotas de 7-5 y que solo dejó escapar en el 'tie break'.

Tras esta odisea, todo pasaba al aspecto físico, donde Cobolli contaba con una gran ventaja. Italia, a diferencia de España, había tenido un día de descanso al no jugar el sábado. Munar aguantó el tipo hasta el 5-5, cuando un mal juego al saque le costó el partido. Cobolli, pese a tener en sus manos la Ensaladera, no tembló. Mantuvo su saque en blanco y entregó a los suyos la tercera consecutiva, algo que no lograba nadie desde 1972, cuando Estados Unidos sumó cinco seguidas.

Los italianos, clasificados a esta fase final por invitación al ser los anfitriones, no cedieron ni un solo punto. Ganaron por la vía rápida a Austria, Bélgica y España y, pese a las bajas de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, reafirmaron su 'estatus' actual de dominadores de la competición. Al organizarse de nuevo en Bolonia en 2026, los italianos ya tienen asegurada si presencia en los cuartos de final del año que viene.

España, por su parte, se va con la cabeza muy alta, con la primera final disputada desde que se lograra el título en 2019, aún con Rafael Nadal en el equipo. Ferrer se ha reafirmado como un capitán de garantías, tomando decisiones difíciles, y este grupo volverá el año que viene con la esperanza de recuperar la corona y sumar la séptima ensaladera.

El camino comenzará en septiembre, contra Serbia o Chile, porque los españoles estarán exentos de la primera ronda de febrero al ser finalistas de esta edición. La Copa Davis del pueblo se quedó sin la guinda del pastel, pero esta semana será difícil de olvidar para todos los implicados.