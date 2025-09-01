El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cristina Bucsa, esta madrugada ante Sabalenka. Reuters

Sabalenka termina con la aventura de Cristina Bucsa

La número uno del mundo elimina a la cántabra del US Open (6-1, 6-4)

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:58

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ha derrotado esta madrugada a Cristina Bucsa, última superviviente española en el cuadro femenino del US Open, en ... los octavos de final del torneo neoyorquino. Un primer set de dominio absoluto de la bielorrusa y un segundo en el que la cántabra reaccionó y pero cedió un servicio que le costó finalmente la derrota en la segunda manga y el partido terminaron con la progresión de la torrelaveguense en Flushing Meadows.

