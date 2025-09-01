Sabalenka termina con la aventura de Cristina Bucsa

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ha derrotado esta madrugada a Cristina Bucsa, última superviviente española en el cuadro femenino del US Open, en ... los octavos de final del torneo neoyorquino. Un primer set de dominio absoluto de la bielorrusa y un segundo en el que la cántabra reaccionó y pero cedió un servicio que le costó finalmente la derrota en la segunda manga y el partido terminaron con la progresión de la torrelaveguense en Flushing Meadows.

Bucsa, que esta madrugada jugará los octavos de final en el cuadro de dobles, ha alcanzado en este US Open su techo en un Grand Slam, al alcanzar por primera vez en su carrera la cuarta ronda (también octavos) de un grande en la categoría individual. Y como en la anterior ocasión (el Open de Australia de 2024) ha sido la número uno del mundo la que ha frenado su progresión). En aquella ocasión lo era Iga Swiatek. Ahora ha sido Sabalenka.

Bucsa planteó el partido al principio con una táctica estudiada; después más por instinto. El primer set fue de dominio absoluto de Sabalenka, muy firme con su servicio y que solo permitió anotarse uno a la cántabra, que pagó su menor efectividad en el saque. Ya en el segundo su rendimiento mejoró su rendimiento, pero cedió una vez el servicio; lo suficiente para que una voraz Sabalenka cerrara la eliminatoria.

En dobles Bucsa y Melichar sufren, pero pasan a tercera ronda

Pero pese a la derrota, la cántabra estaba satisfecha. Contenta, incluso, Saldrá de Nueva York como la 61 del mundo y además considera que este US Open le ha servidio como crecimiento. Para probarse ante la líder mundial y sentirse que puede codearse con las mejores tenistas del circuito. «Esta derrota es buena, ¿eh?», llegaba a comentar al final del partido.

Ahora le resta el emparejamiento de dobles, donde es junto a Nicole Melichar es la 13ª cabeza de serie. No lo tendrán nada sencillo, puesto que se miden a la tercera pareja favorita, la formada por la canadiense Gabriela Dabrowski y la australiana Erin Routliffe, pero llegan de ganar el Abierto de Monterrey y, en cualquier caso, la cántabra ya ha igualado también su mejor resultado en dobles en un Grand Slam. De dar la sorpresa y plantarse en los cuartos de final habrá superado otro techo personal.