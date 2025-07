Alcaraz y Sinner reeditan el partido del siglo

Enric Gardiner Madrid Sábado, 12 de julio 2025, 19:07 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Poco más de un mes ha pasado desde que Carlos Alcaraz estaba al borde de perder Roland Garros contra Jannik Sinner. Con 0-40 y tres puntos de partido en contra en el cuarto set, el murciano jugó uno de los mejores partidos de su carrera, en sus propias palabras, el mejor, para escapar con una victoria imposible y que cimienta su superioridad contra el italiano, con el que vivirá este domingo (17:00 hora española) la final de Wimbledon.

«Carlos es el favorito», afirmó Sinner, traspasando la presión al dos veces campeón y al hombre que las últimas cinco veces que se ha cruzado con él, ha cercenado sus posibilidades. La estadística no miente. Desde que comenzó 2024, Sinner ha disputado 102 partidos contra tenistas que no se llaman Carlos Alcaraz. Ha ganado 98 y perdido cuatro. Contra Alcaraz, en ese mismo periodo de tiempo, ha jugado cinco y ha perdido los cinco. El murciano le ha batido en tres finales (Pekín, Roma y Roland Garros) y en dos semifinales, Indian Wells -torneo en el que se fraguó el doble positivo del italiano- y Roland Garros 2024.

Lo ocurrido en París, con esos tres puntos de partido y la victoria en el superdesempate final, aún resuena dentro de la rivalidad, por mucho que ambos traten de echar balones fuera. «Creo que no va a ser un factor importante porque Jannik es un gran campeón y un gran jugador, y los grandes jugadores aprenden de estas situaciones. Después de París, va a venir más fuerte. Creo que los últimos partidos no van a influir porque va a venir con más hambre y más ganas», explicó el de El Palmar, que cuenta en su cinturón con dos títulos aquí, mientras que para Sinner es la primera final en el All England Club.

«Si hubiese tenido (la final) mucho en la cabeza no estaría en esta final. Sé que va a ser difícil, pero tengo muchas ganas de jugar el domingo. Tengo que hacer algo diferente. Él es el favorito, ha ganado dos veces aquí, pero me gustan los retos», agregó Sinner, que también confirmó que el codo ya no es un problema y que está completamente recuperado, pese a que en el último entrenamiento también lució el manguito protector en el brazo derecho.

Caminos dispares

Mientras que Alcaraz ha ido de menos a más en el torneo, con el único susto grave ante Fabio Fognini en el debut y luego algunos baches salpicados contra Andrey Rublev y Taylor Fritz, Sinner estuvo cerca de irse a casa en octavos de final, cuando iba dos sets a cero abajo hasta que Grigor Dimitrov se dañó el pectoral y tuvo que abandonar a mitad del tercer set.

Siempre existirá la incógnita de qué hubiese pasado si el búlgaro no se lesiona, pero a veces también existe la suerte del campeón y, aunque el italiano nunca hubiera deseado pasar así de ronda, evitó la eliminación en el día más difícil y luego batió con relativa solvencia a Ben Shelton y al tocado Novak Djokovic, que, al dar su opinión sobre la final, le dio una pequeña ventaja al español. «Doy como favorito a Carlos en la final porque ha ganados dos veces aquí y por la confianza que tiene ahora mismo. Pero es solo una pequeña ventaja, porque Sinner está pegando muy bien a la pelota. Va a ser un partido muy parejo como lo fue en París», argumentó el serbio.

En cuanto a los récords que hay en juego, Alcaraz podría ser el quinto tenista en la Era Abierta en ganar tres Wimbledon seguidos, como ya hicieron Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic, y el segundo tras el sueco en encadenar dos 'Channel Slams', es decir el doblete Roland Garros-Wimbledon.

Además, se quedaría en solitario como el español con más títulos en hierba, por delante de Feliciano López y Nadal, que tienen cuatro, y con seis Grand Slams estaría a la altura de Boris Becker y Stefan Edberg. Abriría también una diferencia de tres Grand Slams con Sinner y el cara a cara quedaría con nueve triunfos para el español, seis de ellos seguidos, y cuatro para el italiano, que no le gana desde Pekín 2023.