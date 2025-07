Sinner acelera el ocaso de Djokovic

Enric Gardiner Madrid Viernes, 11 de julio 2025, 21:02 Comenta Compartir

No hubo partidazo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. El serbio, visiblemente tocado físicamente, claudicó ante el italiano (6-3, 6-3 y 6-4), rompió su racha de seis finales en Wimbledon y será Sinner el que se estrene en una final en este torneo y lo haga ante Carlos Alcaraz.

Djokovic había encendido todas las alarmas en los últimos dos días por la caída que protagonizó en los puntos finales contra Flavio Cobolli. El golpe, peligroso al abrirse de piernas y poner en jaque varios músculos, no le impidió ganar al italiano, pero le obligó a no presentarse al entrenamiento de este jueves, una imagen preocupante y que se confirmó cuando salió a la pista contra Sinner, un rival al que es imposible ganar si no se está al cien por cien.

El italiano demostró, además, estar cerca de su nivel más certero y el codo, aunque mantiene por precaución la protección, parece sanado. Así, pasó por encima durante dos sets a Djokovic y provocó que el público temiera por una retirada del serbio, que necesitó de atención médica en el aductor.

Djokovic, pese a que parecía tenerlo imposible para ganar, con un movimiento reducido y gestos que preocupaban a su familia en la grada, tuvo un arrebato de coraje en el inicio del tercer parcial, el cual llegó a dominar por 3-0. Fue un espejismo de remontada y Sinner, sin necesidad de mostrar su mejor tenis y simplemente siendo sólido, lo remontó fácil. Del 0-3 en unos minutos se pasó al 6-4 y Sinner, por primera vez en su carrera, disputará una final en el All England Club.

«Estaría triste, pero espero que este no haya sido mi último partido en la central. No planeo acabar hoy mi carrera en Wimbledon. Espero volver el año que viene», explicó el de Belgrado, que ha alcanzado las semifinales en los tres Grand Slams de este año, pero no ha podido llegar a la final de ninguno. «Hago todo lo posible en los entrenamientos para jugar mi mejor tenis en los Grand Slam. No he ganado ningún Grand Slam este año ni el anterior, pero sigo sintiendo que juego mi mejor tenis en estos torneos. Tengo que analizarlo con mi equipo y ver cómo proceder con el calendario. No sé qué puedo hacer diferente, sinceramente, porque he echado muchísimas horas trabajando».

Preguntado sobre su favorito en la final, curiosamente Djokovic optó por Alcaraz, su verdugo en 2023 y 2024. «Creo que Carlos es el ligero favorito, porque ha ganado los dos últimos títulos y porque está con mucha confianza. Pero es solo una ventaja pequeña, eh, porque Sinner está pegando muy bien a la pelota. Va a ser un partido muy parejo como en París», dijo.

Para el italiano, este domingo será la oportunidad de romper una racha de cinco derrotas contra Alcaraz, siendo su última victoria la de Pekín 2023. En este periodo, Sinner ha perdido las semifinales de Indian Wells y Roland Garros 2024, la final de Pekín 2024, la final del Masters 1.000 de Roma y la final en París hace un mes, en la que el italiano dispuso de tres puntos de partido.