Wimbledon Federer y Djokovic, máximos favoritos en Wimbledon La pista central, preparada para el espectáculo. / EFE El cuadro masculino parece perfilado para el 'top-3' mientras que el femenino presenta más igualdad JONAY ANTÓN Madrid Lunes, 1 julio 2019, 00:44

Llega la gran cita de la hierba de Wimbledon. Ese Grand Slam que se vive en el presente y a la vez, hace viajar al pasado. Su tradición, su atmósfera y su inmortalidad (se lleva disputando desde 1887) son elementos que hacen especial al torneo, que contará de nuevo con la maestría de Federer, que solo ha visto como su dominio sobre la hierba ha sido interrumpido por la ambición incansable de Rafael Nadal, la regularidad incontestable de Novak Djokovic y las breves interrupciones de Andy Murray.

Este dominio supone también un problema, ya que la gente quiere ver nuevas caras que puedan derrocar de vez en cuando al tridente que lleva dominando más de una década. Leyendas como Boris Becker han criticado la actitud y la calidad de los jóvenes tenistas, que parecen que no pueden con el 'big three'. Una tendencia que confirman los recientes títulos ATP 500 disputados en Halle y Queen´s, ganados por dos veteranos como Federer y Feliciano López, respectivamente.

Los tres reyes de la raqueta llegan de distinta forma al tercer Grand Slam de la temporada. Federer conquistó Halle y llega motivado para conquistar su noveno título en Londres. Habrá que ver como le afecta esta temporada el cansancio tras haber disputado la temporada de tierra. Djokovic ha preferido entrenar y disputar un torneo de exhibición, al igual que Nadal.

¿Quién puede derrocar a los tres favoritos? De la conocida como 'NextGen', Stefanos Tsitsipas se postula como el tenista que puede evitar el podio de los grandes. A pesar de no mostrar el nivel esperado en Hertogenbosch y Queen´s, su gran juego de subida a la red y algunos golpes que recuerdan al 'maestro suizo', le hacen ser el candidato alternativo. Otros jóvenes como el canadiense Félix Auger-Aliassime o Alexander Zverev, podrían ser quizás no aspirantes, pero si una dura piedra en el camino para cualquier rival. Asimismo, los últimos tres subcampeones, es decir, Milos Raonic, Marian Cilic y Kevin Anderson, no han tenido un papel destacado ni mucha continuidad esta temporada. Tanto el canadiense como el sudafricano no competían desde marzo hasta hace dos semanas y el croata, a pesar de haber jugado la temporada de tierra, no ha tenido una actuación reseñable.

En la representación española, Nadal es la gran esperanza. Con un entrenamiento intenso en Mallorca, el balear, ganador de dos Wimbledon y finalista en otras tres ocasiones, llega con menor preparación que en ediciones anteriores. Su debut será frente al japonés Yuichi Sugita, número 258 del mundo. Asimismo, no se vería las caras con el de Basilea hasta semifinales y con el serbio hasta la final.

En la recámara se encuentra Feliciano López, ganador del prestigioso torneo de Queen´s. El toledano, especialista en esta superficie y que ha llegado tres veces a los cuartos de final, recibió una tarjeta de invitación para participar este año en la hierba de Londres. Debido a esto, el zurdo de 37 años ampliará el récord de 70 presencias consecutivas en Grand Slams. En primera ronda se enfrentará a Marcos Giron, número 158 del ranking.

Cuadro femenino

Todo el mundo estará pendiente de la que ha estrenado número uno esta última semana, la australiana Ashleigh Barty. Con un tenis sencillo pero efectivo, la 'aussie' viene de ganar esta temporada en Miami, Roland Garros y Birmingham. Además, dio una gran imagen tanto en el Open de Australia como en el Masters 1000 de Madrid, llegando en ambos a los cuartos de final. Por parte de las españolas, destaca Garbiñe Muguruza, finalista en 2015 y campeona en 2017, es la máxima aspirante española pero su constante irregularidad deja dudas. Aunque si hay algún lugar donde Muguruza sabe resurgir, es precisamente en los Grand Slams.

La vigente campeona, Angelique Kerber, llega en forma, con nueve partidos acumulados en los torneos de Mallorca (semifinales) y Eastbourne (finalista). Por último, Petra Kvitova, campeona en 2014, debutará este martes a pesar de tener molestias en su brazo. Asimismo, Serena Williams, siete veces ganadora en Wimbledon, está lejos de su mejor versión pero la motivación de poder superar a Steffi Graff, igualar a Helen Wills (8) y quedarse a uno de Martina Navratilova (9) la hace ser candidata.